Un neuquino se extravió en el volcán Llaima de Chile: lo encontraron tras 48 horas de intensa búsqueda

El operativo que mantenía en vilo a la región cordillerana tuvo un desenlace positivo: el neuquino que había desaparecido en Chile mientras realizaba una travesía en el volcán Llaima fue encontrado con vida, tras una intensa búsqueda marcada por las dificultades climáticas y geográficas.

El hallazgo se produjo en la región de La Araucanía , luego de 48 horas de trabajo por parte de equipos de emergencia que habían desplegado un amplio operativo en la zona. Las tareas se desarrollaron en un contexto adverso, condicionado por fenómenos meteorológicos que complicaron el rastreo desde el inicio.

El hombre fue identificado como Javier Ignacio Álvarez , de 48 años y oriundo de Caviahue , quien había perdido contacto tras iniciar una actividad de trekking en el volcán . Según se informó, había ingresado por un sector no habilitado, lo que derivó en su extravío y en la posterior activación del operativo de búsqueda .

De acuerdo a los datos aportados por las autoridades, Álvarez fue visto caminando dentro de un fundo en el sector de Cherquenco, en las inmediaciones del Parque Nacional Conguillío. Ese punto se ubica en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún, una zona rural que no formaba parte del área inicial donde se concentraban los rastrillajes.

Turista neuquino perdido en Chile (1)

El hecho de haber sido localizado fuera del radio de búsqueda original evidenció las dificultades que enfrentaron los equipos para reconstruir su recorrido. La falta de referencias precisas y el ingreso por un paso no autorizado habían obligado a ampliar el despliegue y a rediseñar las estrategias de rastreo.

Durante la jornada, los rescatistas debieron lidiar con condiciones climáticas desfavorables. La presencia de lluvias, viento blanco y escasa visibilidad afectó la operatividad en distintos momentos, limitando tanto los desplazamientos terrestres como el uso de tecnología aérea en algunos sectores.

Estas condiciones, sumadas a la complejidad del terreno cordillerano, con superficies inestables y sectores de difícil acceso, ralentizaron el avance del operativo. A pesar de ello, los equipos lograron sostener la búsqueda activa hasta obtener resultados.

Turista neuquino perdido en Chile (2)

Lo que se sabe del hallazgo

Si bien no trascendieron detalles precisos sobre su estado físico, se confirmó que el neuquino fue hallado con vida, lo que generó alivio tanto en su entorno como en la comunidad de Caviahue, donde es conocido por su vínculo con actividades de montaña.

El caso había despertado una fuerte preocupación en Neuquén, especialmente por el contexto en el que se produjo la desaparición. Las condiciones del volcán Llaima y los riesgos asociados a la práctica de trekking en zonas no habilitadas habían sido señalados como factores determinantes en la complejidad del operativo.

Tras el hallazgo, las autoridades chilenas reiteraron la importancia de respetar los circuitos autorizados y de registrar el ingreso en áreas de montaña, con el objetivo de facilitar eventuales operativos de rescate. También insistieron en la necesidad de planificar adecuadamente las travesías y considerar las condiciones climáticas antes de iniciar cualquier actividad.

El desenlace favorable puso fin a horas de incertidumbre y tensión, en un operativo que demandó la intervención de múltiples equipos y recursos en una de las zonas más exigentes de la cordillera.