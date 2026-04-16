Sol Pérez sorprendió a todos al hablar de su vida sexual

Marco, el primer hijo de Sol Pérez , cumplió su primer añito. Sin dudas, uno de los hechos que cambió la vida de la modelo que estuvo de visita en el nuevo ciclo de entrevistas de Pampita . Allí, se sinceró sobre cómo es su vida sexual con su esposo tras ser mamá.

"¡Es casi imposible!", comenzó diciendo la presentadora, abogada y modelo, acerca del hecho de tener relaciones sexuales con su pareja, Guido Mazzoni. "Pobre Guido, casi imposible. Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé... No coincidimos para la hora de la siesta… Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar", agregó Sol, deslizando que planea darle un hermanito a su bebé.

En ese momento, Pampita interrumpió con una pregunta que creyó obvia, ante la afirmación de que ambos estaban en casa temprano: "¿Sale mañanero?". "Imposible. Él se levanta 6.30 de la mañana y empieza a buscar a Marco para jugar. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche, cuando podemos…", le explicó Sol. Además, le contó cuál fue la realización que tuvo: "Pero justo estábamos hablando en el auto y le digo: 'mirá, Gui, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros'. Sino es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar…".

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"Volver a ser novios un ratito", afirmó Pampita, y Sol sumó: "Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Él se queda al lado de Marco cuando yo voy a Gran Hermano entonces llego y me hace shhh". "La rutina de antes de dormir del gordo te deja… porque te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir…", se lamentó Sol Pérez. Y sumó: "Y hay que ver si no está pasado de sueño, si está de buen humor, si le duele la pancita… todo eso te lleva un montón de tiempo, terminás con zapallo en la cabeza, me pongo una remera con huevo, es un horror…". "Sí, total. Pero a ponerse las pilas porque si no la hermanita no va a llegar más", concluyó Pampita.

El exclusivo detalle del cuarto del hijo de Sol Pérez que sorprendió a todos

Marco, el pequeño hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, disfruta de un ambiente especialmente creado para él dentro del hogar familiar. En una producción para Revista CARAS, la conductora abrió las puertas de su casa y mostró cómo fue el proceso de diseño del cuarto de su bebé, donde cada rincón combina estética, funcionalidad y ternura.

El cuarto de Marco se destaca no solo por su diseño pensado hasta el último detalle, sino también por los elementos que lo vuelven único: un mural personalizado, una paleta de colores neutros que transmite calma y una cuna soñada confeccionada a medida. Todo esto da como resultado un ambiente ideal para acompañar el crecimiento del niño, asegurando tanto practicidad como calidez.

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En las imágenes compartidas por la revista, puede observarse una habitación luminosa, cuidadosamente decorada y pensada para reflejar armonía y estilo moderno. Uno de los elementos que más llama la atención es la cuna, realizada en madera de tono marrón claro, con un diseño amplio que incluye un sector de guardado integrado. Esta solución permite mantener todo lo necesario al alcance de la mano, sin perder la coherencia visual del cuarto. Junto a la cuna, un sillón en tono camel se convirtió en el lugar elegido por Sol para pasar momentos de conexión con Marco: allí comparte lecturas, descansos y juegos que fortalecen el vínculo madre-hijo.

El diseño de las cortinas también fue pensado con detalle: un sistema doble compuesto por una de pana, que combina con el color de la cuna, y otra estilo blackout para regular la intensidad de luz según la necesidad. De esta manera, el espacio no solo gana practicidad, sino también textura y profundidad.