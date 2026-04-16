Una fuerte broma de Angela Torres a su peluquero causó enojo en sus seguidores

La cantante cumplió con una apuesta en el programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV, y causó revuelo en las redes con distintas opiniones. Las críticas que recibió.

Muchos programas de streaming han adoptado una postura descontracturada donde florecen las bromas y situaciones desopilantes que atraen a un gran público que se ha concentrado en este tipo de formato. En las últimas horas, esa línea fina entre la broma destacada y las consideradas inoportunas, generó un enojo en cierto grupo de fanáticos por un chiste de Angelita Torres .

Ocurrió en el programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV , donde la cantante tuvo que cumplir con un reto propuesto por Martín Garabal: "Tenés que llamar a Mauro Brito y decirle que es pésimo profesional y que no querés trabajar más con él", propuso el destacado actor, sin maldad.

Angelita, anticipando que podía pasar, sentenció: "Mauro llora, se muere". Redoblando la apuesta, Santiago Talledo, otro panelislta del programa, soltó:"Tenés que llamarlo y decirle 'no quiero que te enojes pero tengo que hacerme un peinado con otra persona para una producción'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/2044487168069144604&partner=&hide_thread=false "Ángela Torres":

Porque hizo llorar en vivo a su peluquero tras intentar hacerle una broma telefónica diciendo que lo despedía. "Me rompe el corazón".pic.twitter.com/cK0IZaGDut — Tendencias (@TTendenciaX) April 15, 2026

Ya con el teléfono conectado en la transmisión y en diálogo con su peluquero Brito, empezó a cumplir el pedido: "Hola amigo, ¿cómo estás? Escuchame, salí un segundo del programa porque me acaban de avisar algo y no quería que te enteres por otro lado".

Luego, dijo: "Me salió un proyecto muy grande y los de la discográfica me dijeron que no quieren que me sigas peinando vos, me dijeron que para ese proyecto necesitan que cambie de peluquero", le comunicó y agregó: "Me rompe el corazón y te quiero pedir disculpas... pero voy a tener que empezar a peinarme con otra persona".

Sin saber que se trataba de una broma, el peluquero intentó entender la situación y confesó: "Bueno... No sé, amiga. Qué se yo... voy a seguir acompañándote desde otro lado, yo te amo y siempre voy a estar para vos".

Peluquero Angelita Torres- broma

Más tarde el peluquero fue notificado sobre la situación y liberó las emociones al saber que era un chiste: "Me puse a llorar, bolu...". Por su parte, Angelita soltó dejando en claro que se trataba de una broma: "Ay, Mauro sos la mejor persona del mundo. Me obligaron acá en el programa, estoy temblando".

Más allá de la pícara propuesta hecha en el programa, algunos fanáticos apuntaron contra la cantante por llevar a cabo la broma. "Empatía cero"; "Un horror esas bromas, la ternura que me dio el peluquero"; "Con el poco laburo que hay hoy en dia, que copada Angelita Torres"; "¿Son idiotas? Como les gusta hacer estas cosas que no son graciosas";

La confesión de Sebastián Yatra que generó polémica en las redes

Sebastián Yatra sorprendió a todos cuando Nicolás Occhiato, conductor del programa Nadie dice nada del streaming Luzu TV, le preguntó sobre el vínculo con sus padres. Sin coquetear con la duda y en un tono de firmeza absoluta, el cantante soltó una frase que causó distintas opiniones en las redes sociales como también sorpresa entre los panelistas.

“Cuando los voy a visitar todavía me meto en la cama de ellos. Yo veo poco a mis papás. Entonces, cuando voy a la casa de ellos, que tienen esas camas que se les levanta el respaldar, esas que son como eléctricas. Que uno toca y se reclina, me gusta meterme”, contó mientras recibía un mate por parte del conductor.

El cantante colombiano de 31 años sumó aún más detalles sobre cómo afronta esa situación: "Lo siento porque a veces se pasan al sofá para que pueda dormir en la cama. Alguno se pasa. Pero es como un momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2043748385019118054&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Tienen la cama esa que se levanta el respaldo": Sebastián Yatra duerme con sus papás cuando "los visita" y "a veces" se pasan al "sofá", pero es "un momento" juntos.



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En el cierre de su relato contó cómo afronta la vorágine de su trabajo y cuál es el paso a paso de los encuentros que mantiene con sus padres: "Yo trabajo todo el día. Llego ahí, me quedo leyendo como una hora. Pongo música del piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí.