El incómodo momento que vivió Topa en Olga frente a un grupo de niños

El conductor infantil Diego Topa estuvo de visita en el programa Tapados de Laburo que conduce Paula Chaves en OLGA y vivió un momento totalmente inesperado. La dinámica en esta oportunidad tuvo que ver con la posibilidad de que un grupo de niños le hicieran preguntas a su ídolo, "el rockstar de los más chiquitos" como él mismo se considera.

Todo iba muy bien y sin sobresaltos hasta que le tocó el turno a una pequeña que muy firme en sus convicciones habló sobre el feminismo y, luego, lanzó una frase que descolocó a todos. Con un lenguaje todavía no desarrollado del todo, la niña dijo una frase que Topa no entendió del todo y le pidió que repitiera: "Sabías que las chicas van a la marcha y usan su poder". El conductor celebró los dichos y le aprobó que así fuera.

Pero, no era todo lo que tenía para dar: "Y también todos odiamos a Milei". Chaves intentó sacarle el micrófono, pero el concepto quedó más que claro aunque no se oyera del todo. En el estudio las reacciones fueron variadas: en principio todos rieron por lo inesperado de la situación, algunos aplaudieron y estuvieron de acuerdo, pero Topa prefirió taparse la cara para disimular la risa e incomodidad.

Embed - TOPA VS 10 NIÑOS: Preguntas Pesadas en Tapados de Laburo

"A Mickey, a Mickey", gritó alguien simulando que en realidad la niña dijo otra cosa. "No le quiero cortar la pregunta a ella, pero bueno...", dijo la conductora sin saber muy bien qué hacer. "Se estaba expresando", cerró risueño Topa. Cabe mencionar que el animador infantil conduce un programa en la Televisión Pública por primera vez en su carrera. Se trata de "Topa, un mundo de colores", que se transmite sábados y domingos a las 11 hs.

Por qué son amigos Diego Topa y Martín Cirio

Diego Topa, uno de los grandes referentes de la animación infantil, sorprendió al revelar la existencia de una fuerte amistad con Martín Cirio, figura destacada del streaming argentino conocido por su estilo desinhibido, donde los tópicos sexuales acaparan buena parte de sus entrevistas. El vínculo, marcado por el contraste entre sus trayectorias públicas, despertó curiosidad tanto por la cercanía como por la diferencia de personalidades.

La pregunta de Fede Popgold, el conductor de Patria y Familia de Luzu TV, fue la clave para dar a conocer la relación de amistad entre ambas figuras: “ Cuando estuviste en los Movistar Arena de Martín Cirio, a mucha gente le llamó la atención. ¿Qué hace Topa acá? Quiero saber el origen de tu amistad con Martín" Y Topa, con su estilo sencillo y honesto, explicó: “Hace muchos años lo conozco a Martín. Lo quiero un montón. Le pasó de todo en la vida. Me parece una persona increíble. De hecho, a mí también me han pasado cosas en la vida y desde ese lugar me acompañó mucho”.

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El animador infantil detalló la forma en que Cirio estuvo presente durante momentos complejos: “Todo lo que tiene que ver con YouTube y todo eso, me ayuda un montón también a entender o decirme ‘metete por acá’. Y él estuvo ahí muy cerquita mío en el momento que necesité. Y no está todo el mundo cuando necesitás”.

La relación quedó en evidencia para el público cuando Cirio invitó a Topa a su espectáculo en el Movistar Arena. “Fui al Movistar Arena, al primero, porque me invitó él para verlo”, recordó Topa, subrayando la repercusión que tuvo su presencia entre los asistentes y en redes sociales.