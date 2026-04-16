No hay vuelta atrás: el motivo escandaloso de la pelea de Ximena Capristo con Paula Chaves

La modelo reveló los motivos por los cuales se distanció de Chaves y se emocionó hasta las lágrimas. El video del momento.

Ximena Capristo no pudo contener las lágrimas al recordar el motivo por el cual decidió cortar de raíz la relación que tenía con la modelo Paula Chaves . Fue en diálogo con la conductora Yanina Latorre en el programa Sálvese Quién Pueda (SQP) donde detalló la situación que no había revelado anteriormente.

"Me hizo un comentario de mi hijo que no me gustó. A partir de ahí le hice la cruz. Ella puede decir que es mentira, pero sabe muy bien el comentario que hizo. Desde ahí, nunca más”, comenzó diciendo en su relato.

Según su relato se trató de un "chiste de mal gusto” sobre su hijo Félix, cuando tenía algunos meses de vida. “Dijo algo como un chiste que no me gustó. Mi bebé tenía meses. Habló de una situación que no me gustó y le hice la cruz”, contó.

"Me dijo que era un chiste”, agregó Capristo, entrando en un estado de emoción absoluto que no pudo contener con el paso de los minutos. A su vez afirmó que existieron diferencias en lo laboral entre las parejas de ambas, Gustavo Conti, quien está con Capristo, y Pedro Alfonso.

Ante esto Yanina dijo: “Ella, si te metés con uno de sus hijos, te mata. Es como yo”. Más tarde detectó que estaba emocionada: “Tenés los ojos llenos de lágrimas”.

“Aparte, sabiendo todo el dolor que tuve en el proceso previo a tener a Félix, que fue muy difícil. Lo busqué cuatro años”, confesó Ximena. Luego, sumó con emoción: “Yo no hice tratamientos, pero lo buscamos muchísimo. Mi meta era hasta los 40; si a los 40 no conseguía quedar embarazada, iba a hacer un tratamiento”.

En su cierre, dejó una frase que despertó atención: “Es la primera vez que lo cuento. No careteemos tanto, mosquita muerta, no”.