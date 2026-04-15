Cómo reaccionó Chechu Bonelli cuándo un jugador de River le pagó la cuenta en un restaurante

Chechu Bonelli relató en Valet Parking, el programa de streaming que conduce Cachete Sierra , un gesto inesperado que vivió en un restaurante y que involucró a un histórico jugador de River Plate. Todo ocurrió cuando la conductora se encontraba en su vehículo en una casa de comidas rápidas y, al llegar a la caja para pagar, recibió una noticia sorpresiva.

“El auto de adelante te pagó lo que consumiste”. Chechu, lejos de quedarse con la curiosidad, decidió acercarse personalmente al vehículo que la había antecedido. “Me bajé, le hice así en la ventanilla, bajó el vidrio y le digo: ‘La verdad que te agradezco, pero tengo trabajo y gracias a Dios me puedo pagar todavía la comida y todo’”, recordó la modelo y conductora, generando risas en el estudio de La Casa Streaming por su sinceridad y espontaneidad.

En ese momento, Cachete Sierra intervino con humor: “Re mala onda”, comentario que desató la complicidad de todo el equipo. Chechu, fiel a su estilo directo, explicó que el futbolista tomó la situación con humor y terminó aceptando el dinero que ella insistió en devolverle. Aunque prefirió mantener la identidad reservada, soltó una pista al aire: “Yo ya sé quién fue”.

La sorprendente reaccin de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pag la cuenta en un restaurante

El juego de adivinanzas no tardó en instalarse entre los panelistas, que entre bromas y comentarios intentaron descifrar el apellido del protagonista. La solución la trajo el ex Casi Ángeles, quien gritó el apodo “Burrito”, estirando la “erre” como lo hacía el histórico Marcelo Araujo. La referencia a Ariel Ortega fue bastante evidente y la modelo tuvo que reconocerlo: “Sos tremendo, ¿eh? Pocas chances y ya la sacaste”, señaló Chechu, mientras la conversación giraba entre referencias futboleras.

La incomodidad de Chechu Bonelli al hablar de su separación de Facundo Pieres

Un momento incómodo en plena entrevista volvió a poner bajo los reflectores a Chechu Bonelli, quien fue abordada por una cronista para hablar de su reciente separación de Facundo Pieres. El intercambio, que tuvo lugar tras la ruptura ocurrida a fines de marzo luego de apenas tres meses de relación, dejó al descubierto una reacción inesperada de la modelo que no tardó en generar repercusión.

Todo ocurrió en una nota para Sálvese quien pueda, cuando la movilera le preguntó cómo estaba atravesando el momento personal. Tras unos segundos de silencio que evidenciaron incomodidad, la comunicadora respondió con una frase breve y distante. “Pero bien, hace rato”, intentó cerrar el tema rápidamente y sin dar demasiados detalles.

La sorprendente reaccin de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pag la cuenta en un restaurante 2

Sin embargo, la situación se volvió más tensa cuando la cronista avanzó con una repregunta sobre quién había tomado la decisión de separarse. “¿De qué?”, retrucó la modelo, visiblemente desconcertada. Ante la aclaración, insistió: “Fue en conjunto, pero ¿de qué separación me estás hablando?”, lo que generó un momento de confusión en la entrevista.

Minutos después se entendió el motivo del malentendido: la periodista había interpretado que la consulta hacía referencia a su antigua ruptura con Darío Cvitanich, padre de sus tres hijas. Cuando la cronista aclaró que hablaba de Pieres, reaccionó con sorpresa y buscó dar por terminado el tema: “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No tengo nada más que decir”. Lejos de profundizar, Bonelli optó por bajar el tono y cerrar la conversación con una frase conciliadora: “Está todo bien, chicos: todo es amor, alegría, felicidad… nada”, expresó. Así, dejó en claro su intención de no entrar en polémicas ni exponer detalles de su vida privada en ese contexto.