La tremenda confesión de Fabiana Cantilo que shockeó a todos

Fabiana Cantilo realizó una fuerte confesión acerca de los noviazgos tóxicos que vivió a lo largo de su vida. Las revelaciones dejaron atónita a Moria Casán , conductora de La Mañana con Moria, luego de que se sorprendiera por su aspecto: “No estoy golpeada por nadie. No tengo novio”.

Luego, la diva indagó durante la charla si fue víctima de violencia de género y ahí la reconocida cantante de rock explotó: “No tuve novios que me golpearan, los golpeaba yo a ellos”. Esa declaración motivó a Moria a preguntar si se trataba de una ironía y Cantilo enfatizó que era un asunto serio: “Después me golpearon, pero yo empezaba”.

“Había algún tipo de pelea, celos, obviamente, mujer de por medio, y yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro... Me cag... a trompadas porque estábamos re locos”, reconoció. Sin embargo, Fabiana fue tajante al precisar que ni Rodolfo Fito Páez ni Nahuel Lerena, sus parejas más famosas y duraderas, le pegaron.

Embed - "QUIERO HACER MI SERIE": Fabiana Cantilo habló de todo y a corazón abierto con Moria

Ahí describió. “Y yo soy como un soldado, sigo. Entonces, el otro se copa y no sabes cómo quedaba”. Hasta que hizo un escalofriante mea culpa: “Básicamente soy muy agresiva. O sea que no soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó. ¡Pobres hombres!”. Al final, la artista recordó que de niña fue golpeada al punto de decir que su crianza fue como si hubiera sido “una niña de Auschwitz”, que con terapia pudo mejorar y que ahora solo le pega “a los muebles”.

Fabiana Cantilo contó por qué dejó a Charly García para salir con Fito Páez

Dentro de la música argentina, uno de los géneros más aclamados y con mayor cantidad de fanáticos es el rock nacional, un género tan diverso y prolífico que llegó a expandir los límites del arte de nuestro país en toda Latinoamérica y todo el mundo. Y allí dentro existen muchas figuras sobresalientes, pero si hablamos de mujeres, Fabiana Cantilo es la número 1.

La artista de 65 años es la mayor representante y exponente del género femenino en el rock argentino, ya que además de sus muchísimos años de carrera, donde irrumpió formando parte de la recordada banda los Twist, se desempeña como cantante, compositora, intérprete y guitarrista y también ha vendido más de seis millones de discos.

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Pero Fabiana también fue, por aquellos años donde el rock era revolución y una energía contraria al status quo, la personificación de esa rebeldía hecha mujer, y en esos años locos, tuvo romances con algunos de los más grandes de nuestra música, como Charly García y Fito Páez.

"Charly se ofendió porque dije que tenía miles de minas y yo me le escapé. Igual sí le di bola, pero de golpe dijo 'no quiero más'. Yo estaba enamorada mal, pero él tenía su arsenal", comentó la artista. Además, Fabiana reveló que, a pesar de su amor por García, la relación se vio truncada por la aparición de Fito, quien se convirtió en su pareja durante seis años: "Y, de la nada, apareció Fito y Fito mata a Charly".