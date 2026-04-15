Compró una rifa y se ganó un Picasso de más de un millón de dólares

Una persona fue ganadora de un cuadro de Picasso valuado en una cifra millonaria. Quién es el ganador del sorteo.

La suertes estuvo de su lado. Sin pensarlo, una rifa de tan solo 100 euros terminó dándole una de las noticias más importantes de su vida por el monto que ganó debido a ella: más de un millón de dicha moneda representados en un cuadro del histórico pintor Picasso .

La web “1Picasso100euros” exhibió públicamente una rifa solidaria para recaudar dinero que serían aportados para la investigación de Alzheimer. La iniciativa fue un éxito que vendió 120.000 boletos, a un valor de 100 euros cada uno, es decir que sumó 12 millones de euros de los cuales tendrán que utilizar tan solo uno para pagar la obra.

Ya con la recaudación cerrada y las rifas vendidas, la casa de subastas Christie’s, sucursal París , tenía la misión este martes de abrir el sobre y revelar quién sería el ganador de un retrato de Dora Maar titulado "Cabeza de mujer" y pintado en 1941 con técnica de gouache sobre papel, con colores como blanco, negro y gris.

Picasso cuadro

Quién fue el ganador y cómo se enteró

Ari Hodara, de 59 años y que cumplirá en julio del corriente año, fue el nombre que resonó por el lugar debido a que se convirtió en el ganador de la histórica obra. El mismo se conectó de forma virtual y conoció la situación en una transmisión directa por redes sociales donde se conoció el número con el que ganó (94.715).

Al recibir el llamado que indicaba que era el ganador del sorteo, Ari no lo podía creer y pensó, en principio, que era una broma. Ya confirmando que era real, contó que conoció la iniciativa en un programa de TV.

En 2019, en la segunda edición de este evento recaudaron cinco millones de euros para la ONG Care enfocado en programas humanitarios en África. En aquella oportunidad una persona se ganó el cuadro una naturaleza muerta del autor del Guernica, valuado en 1.1 millones de euros.