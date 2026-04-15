Ruta 40: en viaje a Villa La Angostura, perdió el control y sufrió un tremendo vuelco

El vuelco tuvo lugar el martes por la mañana, a la altura del kilómetro 2096.

Un hombre que viajaba hacia Villa La Angostura por la Ruta 40 sufrió un tremendo vuelco luego de perder el control de su auto en una curva. Milagrosamente, no sufrió heridas de consideración. Qué le pasó.

Según consignó el portal La Angostura Digital, el siniestro ocurrió el martes por la mañana a la altura del kilómetro 2096 de la ruta nacional, pasadas las 11.

El hecho fue alertado por testigos al cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, que acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia. Allí, los rescatistas constataron que el protagonista había sido el conductor de un Fiat Cronos que, por causas que se investigan, se despistó en una curva y terminó volcando. Finalmente, se detuvo entre unos pastizales a la vera de la ruta.

En el sitio se identificó al conductor, quien ya se encontraba siendo asistido por personal del hospital local. El hombre era el único pasajero del vehículo y se descartó la participación de terceros.

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Como parte del operativo, se llevaron adelante tareas de seguridad sobre el rodado, incluyendo la desconexión de la batería y el control de posibles riesgos, con el objetivo de garantizar condiciones seguras durante la intervención.

Una ambulancia del Hospital Dr. Oscar Arraiz trasladó al conductor al centro de Salud por prevención, aunque se informó que solo habría sufrido lesiones leves y se encontraba fuera de peligro. Las fotografías del vehículo tomadas tras el accidente evidencian importantes daños en toda la carrocería, por lo que es realmente un milagro que el conductor no haya sufrido un peor destino.

Del operativo participó además personal de la Comisaría 28 y una unidad de Parques Nacionales, que colaboraron en la asistencia y el ordenamiento del tránsito en el sector.

Personal de Tránsito realizó las pericias correspondientes y ordenó el tráfico hasta la finalización del operativo. Lo cierto es que, aunque aún es materia de investigación, dadas las características de lo ocurrido, el accidente pudo haber tenido su génesis en la alta velocidad al momento de tomar la curva.

Increíble vuelco en Ruta 20

Una vez más las rutas de la provincia de Neuquén se convirtieron en escenario de un increíble siniestro vial cuando un automóvil terminó volcando a la vera del camino. Afortunadamente, los dos ocupantes resultaron ilesos.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 19.48 en la Ruta Provincial N°20, en cercanías de Paso Aguerre.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, a través de su cuenta de Facebook, el accidente fue protagonizado por un vehículo Ford Ka, en el que viajaban dos personas: una mujer adulta y un menor.

De acuerdo a lo comunicado, el accidente ocurrió a unos 20 kilómetros de Paso Aguerre. Afortunadamente ninguno de los dos sufrió lesiones, por lo que solo se registraron daños materiales.

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Tras el aviso, se desplegó un operativo en el que intervinieron Bomberos Voluntarios de Paso Aguerre, personal policial y equipos de salud. Hasta el lugar también acudieron efectivos de la Comisaría 9 de Picún Leufú, quienes trabajaron en la asistencia y prevención.

Debido a la distancia y las dificultades de acceso, los bomberos debieron trasladarse en vehículos particulares.

Una ambulancia del hospital local completó el operativo sanitario, aunque no fue necesario el traslado de los ocupantes al no presentar heridas.