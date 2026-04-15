La confesión de Sebastián Yatra que generó polémica en las redes
El artista colombiano estuvo en el programa Nadie Dice Nada, por Luzu TV, contó una intimidad que causó revuelo en las redes.
Sebastián Yatra sorprendió a todos cuando Nicolás Occhiato, conductor del programa Nadie dice nada del streaming Luzu TV, le preguntó sobre el vínculo con sus padres. Sin coquetear con la duda y en un tono de firmeza absoluta, el cantante soltó una frase que causó distintas opiniones en las redes sociales como también sorpresa entre los panelistas.
“Cuando los voy a visitar todavía me meto en la cama de ellos. Yo veo poco a mis papás. Entonces, cuando voy a la casa de ellos, que tienen esas camas que se les levanta el respaldar, esas que son como eléctricas. Que uno toca y se reclina, me gusta meterme”, contó mientras recibía un mate por parte del conductor.
El cantante colombiano de 31 años sumó aún más detalles sobre cómo afronta esa situación: "Lo siento porque a veces se pasan al sofá para que pueda dormir en la cama. Alguno se pasa. Pero es como un momento”.
En el cierre de su relato contó cómo afronta la vorágine de su trabajo y cuál es el paso a paso de los encuentros que mantiene con sus padres: "Yo trabajo todo el día. Llego ahí, me quedo leyendo como una hora. Pongo música del piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí.
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