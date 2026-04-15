Espectáculos La Mañana Sebastián Yatra La confesión de Sebastián Yatra que generó polémica en las redes

Sebastián Yatra sorprendió a todos cuando Nicolás Occhiato, conductor del programa Nadie dice nada del streaming Luzu TV, le preguntó sobre el vínculo con sus padres. Sin coquetear con la duda y en un tono de firmeza absoluta, el cantante soltó una frase que causó distintas opiniones en las redes sociales como también sorpresa entre los panelistas.

“Cuando los voy a visitar todavía me meto en la cama de ellos. Yo veo poco a mis papás. Entonces, cuando voy a la casa de ellos, que tienen esas camas que se les levanta el respaldar, esas que son como eléctricas. Que uno toca y se reclina, me gusta meterme”, contó mientras recibía un mate por parte del conductor.

El cantante colombiano de 31 años sumó aún más detalles sobre cómo afronta esa situación: "Lo siento porque a veces se pasan al sofá para que pueda dormir en la cama. Alguno se pasa. Pero es como un momento”.