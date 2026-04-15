¿Vuelve el sol a Neuquén? Así estará el clima tras un martes nublado y con lloviznas

Luego de un martes nublado y con lloviznas en todo el Alto Valle, este miércoles se presentan condiciones marcadamente diferentes.

El buen tiempo volverá a hacerse sentir este miércoles en Neuquén capital y el Alto Valle, donde se espera una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y poco viento , en un respiro meteorológico antes del nuevo cambio de condiciones previsto para el cierre de la semana.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en la ciudad de Neuquén la máxima alcanzará los 23 grados , con cielo completamente despejado durante el día y la noche. El viento será leve, del sector este, con ráfagas que apenas rondarán los 23 kilómetros por hora.

Las condiciones se repetirán en gran parte del Alto Valle, donde también dominará el cielo despejado y un ambiente templado durante la tarde, ideal para actividades al aire libre luego de varios días con mayor inestabilidad.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 6.40.44 AM

Cómo estará el clima en el interior de Neuquén

Sin embargo, el panorama será algo distinto en otras zonas de la provincia, donde el tiempo mostrará matices según la región.

En el centro neuquino, localidades como Zapala y Cutral Co tendrán también una jornada estable, aunque con temperaturas algo más frescas que en el Valle y amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

En el norte neuquino, ciudades como Chos Malal tendrán mejoramientos respecto de jornadas anteriores, con cielo despejado y ambiente agradable durante la tarde, aunque con mañanas frías típicas de esta época del año. La AIC anticipó que el tiempo seguirá estable durante gran parte del miércoles en esa región.

chos malal

Por su parte, en la cordillera sur, el panorama será más variable. En San Martín de los Andes y alrededores se espera cielo parcialmente nublado, con una máxima cercana a los 15 grados y temperaturas que bajarán hasta los 3 grados por la noche, manteniendo un ambiente más fresco que en el resto de la provincia.

Una tregua antes de otro cambio de tiempo

La estabilidad de este miércoles será apenas un paréntesis dentro de una semana marcada por cambios bruscos. La AIC adelantó que hacia el jueves volverá a incrementarse el viento en los valles y meseta, mientras que para el viernes y el fin de semana se prevén nuevas condiciones de inestabilidad.

Además, el organismo anticipó el ingreso de un frente frío para el sábado, con lluvias y nevadas en cordillera y descenso marcado de la temperatura desde el domingo en toda la provincia.

De esta manera, el miércoles se perfila como una de las jornadas más agradables de la semana para Neuquén capital, el Alto Valle y buena parte de la provincia, aunque con diferencias térmicas importantes entre el valle, la meseta y la cordillera.

SFP Otoño hojas colores (9).JPG El otoño ya se disfruta a pleno en la ciudad de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

En este contexto, los especialistas recomiendan aprovechar la estabilidad de este miércoles porque se tratará de una jornada atípicamente agradable dentro de una semana con pronóstico cambiante. En cordillera, en tanto, se mantiene el monitoreo sobre el próximo ingreso de aire frío previsto para el fin de semana.