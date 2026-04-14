Alerta naranja: temporal con hasta 180 mm de lluvia y vientos que superarán los 90 km/h

Advierten que se trata de valores extraordinarios para la época del año. Qué zonas serán afectadas en las próximas horas.

Hay varias alertas para este martes y miércoles en distintas provincias.

Tras un inicio de semana inestable en distintas partes del país, en las últimas horas se han actualizado una serie de alertas meteorológicas que indican la presencia de un fuerte fenómeno en varias provincias. Se anticipó que podrían caer hasta 180 mm de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió este martes nuevas alertas de nivel amarillo y naranja que indican fuertes tormentas y lluvias para esta jornada, y que se extendería hasta mañana miércoles.

Por su parte, el sitio especializado Meteored informó que Argentina atraviesa esta semana un período de marcada inestabilidad atmosférica que afecta en diversas regiones.

La situación más crítica se concentra en el Litoral, Buenos Aires y el norte argentino, donde el ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste potencia la convección y favorece el desarrollo de tormentas organizadas capaces de generar precipitaciones de elevada intensidad.

Alerta naranja por fuertes tormentas y lluvias de hasta 180 mm

La alerta naranja emitida por el SMN abarca sectores del norte del país, con acumulados proyectados de entre 80 mm y 150 mm q ue pueden ser superados de forma localizada,

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h", indicó el organismo.

Asimismo, destacaron que "Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada. La alerta alcanzará a Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y Córdoba.

alerta 180 mm

Se aclaró que se trata de valores extraordinarios para la época del año, propios de un evento de lluvias que puede generar anegamientos, interrupción de vías de circulación y afectación de la actividad rural.

Según precisó Meteored, el evento se extiende al miércoles 15 de abril, aunque con una distribución geográfica diferente: el foco de las precipitaciones más intensas se desplaza hacia el este, especialmente sobre Corrientes, Misiones y Chaco, Litoral y Buenos Aires.

lluvias fuertes

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas afectará

Por otro lado, está vigente otra alerta amarilla que alcanza una porción significativa del territorio Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires y La Pampa con acumulados estimados de 30 mm a 80 mm.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

mapa_alertas

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Alerta amarilla por vientos en cinco provincias

También rige otra alerta amarilla por vientos con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevé además que los vientos roten al sector oeste durante la jornada.

En este sentido, el SMN aclaró que los vientos afectarán al este de Jujuy, el este de Salta, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.