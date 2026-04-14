El SMN emitió alertas por lluvias, tormentas y fuertes vientos en 16 provincias

Hay zonas bajo alerta amarilla por precipitaciones persistentes, tormentas con granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este martes por lluvias , tormentas y fuertes vientos que afectarán a distintas regiones de la Argentina, en una jornada marcada por la inestabilidad y el avance de varios sistemas meteorológicos sobre el territorio nacional.

De acuerdo al organismo nacional, las advertencias alcanzan a sectores de la Patagonia, la región central y el norte del país, donde se esperan fenómenos que podrían generar complicaciones temporarias en actividades cotidianas, especialmente en rutas y zonas urbanas.

Una de las alertas vigentes corresponde a una alerta amarilla por lluvias que afecta al sudoeste de Neuquén , el oeste de Río Negro , sectores cordilleranos del noroeste de Chubut y Tierra del Fuego .

Según precisó el SMN, en estas áreas se prevén precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual. En las zonas de mayor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.

SMN alerta por lluvias 14-04

Tormentas fuertes en el norte argentino

Por otra parte, el organismo mantiene una alerta amarilla por tormentas para provincias del norte del país, donde se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las áreas afectadas incluyen sectores de Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, entre otras jurisdicciones. En tanto, también rige una alerta naranja por tormentas para Chaco, oeste de Santiago del Estero, norte de Córdoba, Santa Fe y oeste de Entre Ríos.

El informe meteorológico advierte que las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos. Los valores acumulados de lluvia se ubicarían entre 30 y 80 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

SMN alerta por tormentas 14-04

Vientos intensos en el sur y norte del país

Además, el SMN emitió alerta amarilla por vientos para sectores de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y también para áreas del norte argentino como Jujuy y Salta.

En esas regiones se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas o de meseta.

SMN alerta por vientos 14-04

Recomendaciones del SMN ante las alertas

Frente a este panorama, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad y no circular por calles inundadas.

Entre las principales recomendaciones por viento se destacan:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones por tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por lluvias:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Las alertas podrán modificarse en función de la evolución de las condiciones atmosféricas durante las próximas horas, por lo que el organismo recomendó seguir el monitoreo permanente de sus reportes oficiales.