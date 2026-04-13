Alerta amarilla con tormentas, nevadas y fuertes vientos: ¿Cuáles son las provincias afectadas?

La advertencia meteorológica afectará a distintas regiones del país, desde el norte del país hasta la Patagonia.

De acuerdo con el último informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), durante la jornada de este lunes rige una alerta amarilla por fenómenos meteorológicos de variada intensidad en al menos siete provincias argentinas, con posibilidad de lluvias intensas, caída de granizo, nevadas acumuladas y vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

La alerta amarilla por tormentas alcanza a sectores del norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, el este de Salta y otras zonas del noreste argentino.

Según precisó el organismo nacional, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 80 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual en algunos sectores.

SMN alerta por tormentas 13-04

Nevadas en la Patagonia

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones níveas persistentes durante gran parte de la jornada.

En esa región, los acumulados de nieve podrían ubicarse entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada, especialmente en zonas de mayor elevación.

El organismo también advirtió que en áreas más bajas no se descarta la ocurrencia de precipitaciones mixtas, combinando nieve y lluvia.

SMN alerta por nevadas 13-04

Vientos intensos en el extremo sur

A su vez, se mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos para sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El reporte meteorológico anticipa vientos del sector norte con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas y costeras.

El SMN indicó además que hacia el martes se prevé una rotación del viento al sector oeste, lo que podría mantener condiciones ventosas en la región patagónica.

SMN alerta por vientos13-04

Recomendaciones del SMN ante las alertas

Frente a este panorama, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad y no circular por calles inundadas.

Entre las principales recomendaciones por viento se destacan:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones por tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por nevadas:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Las condiciones meteorológicas podrían variar en el transcurso de las próximas horas, por lo que no se descarta la actualización de las alertas o cambios en las zonas afectadas.