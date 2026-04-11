El SMN emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento en varias provincias para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas para este sábado y domingo en distintas regiones del país

Según el alerta difundido por el SMN, el nivel amarillo rige para varias regiones de Argentina.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional , el sistema de alerta temprana advierte condiciones meteorológicas adversas para el sábado 11 de abril, con alertas de nivel amarillo por tormentas en varias provincias del centro y norte del país. Se prevén lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en sectores del noreste y centro argentino.

El organismo detalló que las precipitaciones podrían alcanzar valores acumulados de entre 30 y 70 milímetros en algunas zonas, mientras que en otras regiones los registros serían menores, pero igualmente con potencial de generar complicaciones momentáneas en la vida cotidiana.

Para el domingo 12 de abril, el SMN prevé que continúe la inestabilidad en distintas áreas del país, con persistencia de lluvias , tormentas y vientos en sectores del centro, Litoral y parte de la Patagonia , dentro de un escenario meteorológico cambiante típico del otoño.

El sistema de alerta temprana del organismo indica que el nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve a moderado y posible interrupción momentánea de actividades, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones.

Entre las recomendaciones generales, el SMN sugiere evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse, no circular por zonas inundables y buscar refugio en lugares seguros ante la presencia de actividad eléctrica o ráfagas intensas.

Pronóstico para la provincia de Neuquén y la capital

En la provincia de Neuquén, el pronóstico del tiempo indica condiciones mayormente estables durante el fin de semana, con temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio.

Para la ciudad de Neuquén, se espera una jornada de sábado con temperaturas agradables, con una máxima cercana a los 27°C y una mínima de 13°C, sin lluvias significativas y con nubosidad variable.

Durante el domingo, el tiempo se mantendría estable, con condiciones otoñales, temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones, en línea con el comportamiento general previsto para la región patagónica.

El SMN recomienda consultar de manera permanente el sistema de alertas y el pronóstico actualizado, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse con el correr de las horas.