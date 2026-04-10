Se avecina una alerta amarilla por nevadas: así estará el tiempo en Neuquén

El buen tiempo continuará en Neuquén durante este inicio del fin de semana. Aunque luego se espera un descenso de la temperatura y sectores de la provincia en los que regirá una alerta por nevadas .

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) anticipa para este sábado otra jornada calurosa en la capital neuquina. En la madrugada estará despejado con una temperatura de 12 grados, sin viento en la región. En horas de la mañana las condiciones se mantendrán y la temperatura ascenderá a los 18 grados bajo un viento leve. Ya por la tarde, la máxima llegará a los 28 grados. Hacia la noche descenderá a los 21 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), hacia la tarde-noche de este sábado, aumentará la inestabilidad con probabilidad de lluvias y nevadas en alta montaña, seguidas de mejoramientos temporarios. Para el lunes, se espera el retorno de las lloviznas a la región.

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El tiempo para los días siguientes

El pronóstico para el domingo anticpa el ingreso de aire frío en la provincia, desde la cordillera a la zona. En Villa La Angostura la AIC adelantó un drástico descenso de la temperatura. La máxima será de 9 grados durante el día, con cielo mayormente despejado, mientras que por la noche estará despejado con una temperatura de 6 grados bajo cero.

El organismo interprovincial pronosticó para Neuquén y la zona de influencia se registrará un descenso de la temperatura, respecto de la jornada anterior, con una mínima de 4 grados y una máxima de 21 grados con viento de hasta 44 kilómetros por hora.

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En tanto que, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para la zona de Los Lagos, en el extremo sur de la provincia de Neuquén. Se espera las nevadas durante la madrugada del domingo. Según el SMN, se considera una alerta amarilla porque "el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Las recomendaciones ante una alerta amarilla:

Evitá actividades al aire libre. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mientras que para el lunes, la AIC pronosticó otra jornada fresca en zona cordillerana. Empezará la semana con cielo cubierto en La Angostura con una temperatura de 14 grados y ráfagas de 34 kilómetros por hora. En tanto que, por la noche la temperatura descenderá a los 3 grados con ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora y habrá también nevadas débiles.