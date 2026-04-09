El pronóstico del tiempo en Neuquén: del calor a las nevadas

Se esperan temperaturas agradables en la capital neuquina, pero el ingreso de aire frío traerá algunas nevadas en sectores de la provincia.

El otoño en la provincia de Neuquén está entre lo que quedó del verano y lo que viene del invierno. Mientras que en la capital neuquina se prevé que continúen las temperaturas en ascenso durante los próximos días, en la zona cordillerana se espera todo lo contrario.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa para este viernes otra jornada calurosa en Neuquén. En la madrugada el sol estará presente en un cielo ligeramente nublado y una temperatura en 13 grados, sin viento en la región. En horas de la mañana las condiciones se mantendrán y la temperatura ascenderá a los 15 grados. Ya por la tarde, la máxima llegará a los 26 grados. Hacia la noche descenderá a los 23 grados con tiempo en calma.

Para el inicio del fin de semana, el organismo nacional pronosticó una jornada entre calurosa y ventosa en la región. Por la madrugada estará calmo y con una temperatura de 12 grados; y por la mañana ascenderá a los 18 grados y el viento soplará hasta los 22 kilómetros por hora. En la tarde la temperatura alcanzará los 28 grados de máxima con viento débil del noroeste, y por la noche la temperatura serpa de 21 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Viento (9)

De acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), continuará el tiempo bueno con un paulatino ascenso de la temperatura y típicos días otoñales. Sin embargo, “hacia la tarde del sábado, se prevé un aumento de la inestabilidad con probabilidad de lluvias y nevadas en alta montaña”.

Cómo seguirá el tiempo

Se prevé que para el domingo comenzará el ingreso de aire frío en la provincia, desde la cordillera a la zona. En Villa La Angostura la AIC adelantó un drástico descenso de la temperatura. La máxima será de 11 grados durante el día, con cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche estará nublado con una temperatura de 6 grados bajo cero.

En tanto que, en Neuquén y la zona de influencia se registrará un descenso de la temperatura, respecto de la jornada anterior, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados con viento entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Para el lunes, la AIC pronosticó otra jornada fresca en zona cordillerana. Empezará la semana con cielo mayormente cubierto en La Angostura con una temperatura de 13 grados y ráfagas de 34 kilómetros por hora. En tanto que, por la noche la temperatura descenderá a los 3 grados con ráfagas de 40 kilómetros por hora y nevadas débiles.