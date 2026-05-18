Las ráfagas podrían superar los 100 km/h: alerta del SMN por fuertes vientos en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por intensos vientos, que estarán acompañados por temperaturas muy bajas.

El SMN comunicó la vigencia de una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos.

En medio de una advertencia por frío extremo que alcanzará a varias provincias argentinas. el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes.

El aviso alcanza tanto sectores costeros como áreas del interior de varias provincias, donde se prevén condiciones adversas durante gran parte de la jornada.

Desde el SMN explicaron que una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de actividades cotidianas. Por ese motivo, recomendaron evitar actividades al aire libre y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

En qué zonas impactarán los intensos vientos de 100 km/h

Según informó el organismo nacional, los vientos serán del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Además, las ráfagas podrían superar los 100 km/h en algunos sectores de la Patagonia sur.

La alerta,. confirmaron, alcanzará a distintas zonas de las provicnias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En Santa Cruz, el alerta abarca diferentes localidades, sector costero y zonas de meseta, mientras que en Tierra del Fuego el fenómeno afectará a todo el territorio.

Las autoridades remarcaron que este tipo de eventos puede generar complicaciones momentáneas en actividades diarias y en la circulación vehicular, especialmente en rutas abiertas y sectores expuestos.

SMN alerta por viento 18-05

También aconsejaron mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras inestables, además de conducir con extrema precaución en caminos y rutas de la región. En la Patagonia, las ráfagas intensas suelen provocar reducción de visibilidad por tierra en suspensión y movimientos bruscos en vehículos de gran porte.

El fenómeno llega además acompañado por un marcado descenso de temperatura y condiciones inestables en distintos puntos del sur argentino. De acuerdo con el pronóstico oficial, el tiempo ventoso se mantendrá durante las próximas horas en buena parte de la región patagónica.

En este contexto, se advirtió sobre la probabilidad de heladas, lo que podría generar impactos en la vida cotidiana.

El sitio especializado Meteored indicó que la circulación de aire frío ya se instaló sobre gran parte de la zona sur de Argentina y será la principal característica meteorológica de esta semana.

FRIO POLAR

Las bajas temperaturas se harán sentir especialmente durante las primeras horas del día, con heladas de variada intensidad sobre amplios sectores de la región patagónica.

Recomiendan extremar cuidados

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

El organismo recordó que las alertas pueden actualizarse con el correr de las horas según evolucione el sistema meteorológico, por lo que recomendó seguir el pronóstico oficial y los avisos emitidos por Defensa Civil y autoridades provinciales.