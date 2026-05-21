Vientos de más de 90 km/h y frío extremo: a qué zonas afectará la alerta del SMN

El organismo emitió una alerta en las últimas horas. Se esperan temperaturas bajo cero.

El organismo emitió una alerta en las últimas horas. Se esperan temperaturas bajo cero.

El invierno se adelantó y el frío se hace sentir con intensidad en gran parte del país desde hace varios días, y según los pronósticos llegó para quedarse.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas de nivel amarillo por fuertes vientos y temperaturas extremas para este jueves, y que afectará a varias provincias.

Según informó el organismo, las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones leves o moderadas , especialmente en grupos de riesgo y en actividades al aire libre.

Alerta por fuertes vientos: qué zonas afectará

El organismo nacional precisó que la alerta amarillo por viento rige durante la tarde de este jueves en áreas cordilleranas y puneñas del noroeste argentino.

El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

Las zonas afectadas serán:

Jujuy : cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; puna de Susques.

: cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; puna de Susques. Salta: punas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos; cordillera de Los Andes.

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Alerta por frío extremo

Además, el SMN emitió otra alerta amarilla por temperaturas extremas de frío.

Según explicó el organismo, una alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud, y pueden afectar especialmente a niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las áreas afectadas serán:

Misiones: norte de Guaraní, San Pedro, zona alta de General Manuel Belgrano y zona alta de Montecarlo.

Entre Ríos: Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

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Recomendaciones ante las alertas

El SMN también dio a conocer una serie de recaudos que se deben tener ante la presencia de los fuertes vientos y el frío intenso este jueves: