Mataron a un delivery con un destornillador en la calle y un influencer grabó el ataque

El hombre de 62 años había llegado de Venezuela hace un tiempo, y fue atacado cuando estaba trabajando para una conocida aplicación. IMÁGENES SENSIBLES.

Un hombre de 62 años que trabajaba como delivery fue asesinado en pleno en Uruguay, tras una violenta discusión de tránsito que terminó en un ataque con un destornillador. El agresor, de 30 años, escapó, pero luego fue detenido por la Policía a pocas cuadras del lugar.

El violento hecho tuvo lugar en la ciudad de Montevideo. La víctima, identificada como Juan Carlos Mendoza discutió con el conductor de un auto.

Fuentes policiales detallaron que al llegar a un semáforo en rojo, el automovilista bajó, lo golpeó y, tras un forcejeo en el que el repartidor intentó defenderse con el casco, lo apuñaló en el abdomen con un destornillador.

“Por favor, ayuda”, alcanzó a gritar Mendoza mientras caminaba herido por la calle, perdiendo fuerzas y pidiendo auxilio.

Testigo del brutal crimen

El influencer Diego Ibáñez registró el momento y fue quien llamó a la policía y a la ambulancia. Mendoza fue trasladado de urgencia al hospital público Maciel, pero no resistió las heridas y murió poco después.

El atacante fue detenido a pocas cuadras. Según la información policial, confesó que apuñaló al delivery con un destornillador. No tenía antecedentes penales, aunque sí una indagatoria por violencia doméstica. Dijo que no asistió a la víctima porque se asustó.

Horror: mataron a un delivery con un destornillador en una pelea de tránsito

De buscar seguridad en Uruguay a terminar asesinado

La historia de Juan Carlos Mendoza terminó de la peor manera. Había llegado solo a Uruguay hace seis años, convencido de que era un país seguro, logró que su familia se sumara. Primero viajó su hijo mayor, después su esposa y su hijo menor.

El delivery venezolano junto a su familia.

“Él fue quien me dijo: ‘Hijo, vení para acá, que acá me está yendo bien’”, recordó entre lágrimas Javier Mendoza, uno de sus hijos, en diálogo con la prensa local.

“Mi papá era una persona muy trabajadora y muy tranquila. Personas del lugar dicen que cuando pasó, él estaba disculpándose con el señor. No era para que hubieran pasado a los hechos como sucedió”, agregó.

El crimen de Mendoza generó una fuerte reacción entre los repartidores de Pedidos Ya, que este martes se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno uruguayo. “Es parte de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo”, advirtió Juan Pintos, de la Unión de Trabajadores de la app.

“Las amenazas a los deliverys son diarias. Hay un número importante de personas armadas en vehículos, no solo con cuchillos, también con armas de fuego. Muchas veces nos amenazan cuando rebasamos un auto”, relató en los medios locales.

El comunicado de la empresa de delivery

La empresa Pedidos Ya emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente la violencia y anunció que abrirá espacios de contención para los trabajadores.

Ante la muerte de un repartidor de PedidosYa

Montevideo, 14 de abril de 2026. Desde PedidosYa lamentamos profundamente la trágica muerte de Juan Carlos, ocurrida en la noche de este lunes 13 de abril. Juan Carlos era repartidor para la compañía desde hace 4 años. Rechazamos de la forma más enérgica la violencia que culminó en este hecho y cualquier manifestación de violencia en la vía pública o en cualquier otro ámbito.

Manifestamos nuestra solidaridad con la familia Juan, con quienes ya nos hemos puesto en contacto para brindar nuestro apoyo y colaboración en este momento de profundo dolor.

Pedidos Ya- Paro por pedido de aumento salarial (8).JPG Maria Isabel sanchez

Para nuestra comunidad de repartidores, abriremos espacios de conversación y contención. Estaremos convocando próximamente nuevas instancias, asesoradas por profesionales, para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad.

Reiteramos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades, aportando toda la información que sea necesaria para el esclarecimiento de la investigación.