Brasil: el momento en que una joven queda atrapada bajo 180 kilos y se fractura las rodillas

La joven de 19 años fue derivada a un hospital. Las cámaras de seguridad registraron la falla de un equipo de musculación.

Una joven queda atrapada bajo 180 kilos y se fractura las rodillas en un gimnasio de Brasil.

Una joven de 19 años se fracturó ambas rodillas tras un accidente sufrido en un gimnasio de Brasilia, capital de Brasil . El episodio se produjo mientras utilizaba un equipo de elevación pélvica que presentó una falla y causó la caída de 180 kilos sobre sus piernas.

En las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del centro de entrenamiento de Asa Norte se ve a la joven realizando el ejercicio con una barra cargada, segundos antes de que la correa del aparato se soltara en pleno movimiento.

De acuerdo con el informe policial, esa situación provocó que la estructura descendiera sin control y comprimiera las extremidades inferiores de la usuaria.

Tras el incidente, varias personas que estaban en el gimnasio intervinieron para retirarle los discos de pesas que estaban sobre su cuerpo.

La denuncia fue radicada en la 5.ª Comisaría, aunque la investigación quedó a cargo de la 2.ª Comisaría de Asa Norte, que lleva adelante las actuaciones para determinar las condiciones en que se produjo la falla del equipo.

La declaración de la joven

En su declaración, la joven indicó que estaba utilizando una carga habitual dentro de su rutina cuando el cinturón del dispositivo se soltó y se desplazó durante la ejecución, lo que provocó que sus piernas quedaran sin soporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Metropoles/status/2042674934002941983&partner=&hide_thread=false Jovem tem joelhos esmagados por 180 kg em academia: "Cinto soltou"



Cenas fortes registradas por câmeras de segurança flagraram jovem de 19 anos tendo os dois joelhos quebrados durante exercício de elevação



Leia na coluna Na Mira, de @carloscarone78 pic.twitter.com/jbxxgqzdqC — Metrópoles (@Metropoles) April 10, 2026

Las autoridades trabajan sobre el análisis del funcionamiento del aparato, con el fin de establecer si existió una falla mecánica u otro factor que haya influido en el hecho.

Luego del episodio, la joven fue trasladada por personal de emergencias al Hospital de Base, donde se le realizaron estudios clínicos, incluidas radiografías y una tomografía computarizada.

El parte médico oficial

El Instituto de Gestión Estratégica de la Salud del Distrito Federal (IGESDF) informó que “la paciente fue atendida de inmediato” el día del incidente, el 1 de abril, y que “le realizaron evaluaciones y exámenes clínicos.

Tras el diagnóstico inicial, el equipo médico dispuso la inmovilización mediante una férula de yeso y definió un tratamiento conservador. La decisión se tomó "de forma consensuada entre el equipo médico, la paciente y sus familiares, quienes optaron por no someterse a cirugía".

Posteriormente, la paciente continuó su atención en el Hospital Regional de Santa María (HRSM), donde se realizó una nueva evaluación especializada. En esa instancia se mantuvo el tratamiento inicial.

Desde el organismo también se informó que se comunicaron los posibles riesgos asociados a la evolución del cuadro, incluida la posibilidad de una intervención quirúrgica en caso de que se produzcan cambios en la condición de las fracturas.

Un accidente fatal en otro gimnasio de Brasil

Hace unos meses, un dramático momento se vivió en un gimnasio de Olinda, en el estado de Pernambuco, con la muerte de un hombre mientras realizaba un ejercicio con pesas.

Un pesista levantó la barra con una técnica peligrosa, se le cayó en el pecho y murió

Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron el momento en el que Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, sufrió la caída de la pesa sobre su cuerpo. Tras el impacto, el hombre logró incorporarse y caminar hasta la recepción, pero colapsó a los segundos. Según especialistas, una mala técnica de agarre podría haber sido la causa del accidente.

La víctima levantaba 30 kilogramos por lado, sumado a los 15 que pesa aproximadamente el barrote.