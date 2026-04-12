La incomodidad de Chechu Bonelli al hablar de su separación de Facundo Pieres: "Cada uno es libre..."

La modelo fue consultada por la reciente ruptura y, tras un momento de desconcierto, no quiso brindar muchas precisiones.

Un momento incómodo en plena entrevista volvió a poner bajo los reflectores a Chechu Bonelli , quien fue abordada por una cronista para hablar de su reciente separación de Facundo Pieres . El intercambio, que tuvo lugar tras la ruptura ocurrida a fines de marzo luego de apenas tres meses de relación , dejó al descubierto una reacción inesperada de la modelo que no tardó en generar repercusión.

Todo ocurrió en una nota para Sálvese quien pueda, cuando la movilera le preguntó cómo estaba atravesando el momento personal. Tras unos segundos de silencio que evidenciaron incomodidad, la comunicadora respondió con una frase breve y distante. “Pero bien, hace rato” , intentó cerrar el tema rápidamente y sin dar demasiados detalles.

Sin embargo, la situación se volvió más tensa cuando la cronista avanzó con una repregunta sobre quién había tomado la decisión de separarse. “¿De qué?”, retrucó la modelo, visiblemente desconcertada. Ante la aclaración, insistió: “Fue en conjunto, pero ¿de qué separación me estás hablando?” , lo que generó un momento de confusión en la entrevista.

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Minutos después se entendió el motivo del malentendido: la periodista había interpretado que la consulta hacía referencia a su antigua ruptura con Darío Cvitanich, padre de sus tres hijas. Cuando la cronista aclaró que hablaba de Pieres, reaccionó con sorpresa y buscó dar por terminado el tema: “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No tengo nada más que decir”.

Lejos de profundizar, Bonelli optó por bajar el tono y cerrar la conversación con una frase conciliadora: “Está todo bien, chicos: todo es amor, alegría, felicidad… nada”, expresó. Así, dejó en claro su intención de no entrar en polémicas ni exponer detalles de su vida privada en ese contexto.

El vínculo de Polito Pieres con Zaira Nara

Consultada luego por los rumores que vinculan al polista con Zaira Nara, la modelo volvió a mostrarse distante y evitó cualquier tipo de especulación. “Ni idea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que lo hace feliz”, respondió, marcando una postura de respeto frente a la vida personal de su expareja.

Finalmente, cuando le preguntaron por su relación actual con figuras como la propia Zaira o Paula Chaves, Chechu dejó en claro su incomodidad con el rumbo de la nota. Entre risas, lanzó un pedido directo: “¿Me puedo ir?”, antes de despedirse con un cierre que buscó descomprimir la situación: “Todo bárbaro, todo bárbaro”.