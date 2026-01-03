Bomba: Chechu Bonelli, a los besos con un famoso deportista

Luego de su separación de Darío Cvitanich, la modelo habría apostado nuevamente al amor con la expareja de Zaira Nara.

El verano en Punta del Este comenzó con un escándalo que sacudió al mundo del espectáculo tras la filtración de un romance inesperado. Los protagonistas de esta historia son la modelo Chechu Bonelli y el reconocido polista Facundo Pieres , quienes fueron vistos juntos. La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales, transformándose en el tema más comentado en las playas más exclusivas de Uruguay.

La encargada de difundir la información fue Yanina Latorre , quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen comprometedora de ambos. En la postal se observa al deportista inclinado hacia la periodista deportiva mientras le muestra contenido en su teléfono celular frente al mar. La panelista no tardó en sentenciar el encuentro con una frase que encendió la polémica de forma inmediata.

“Pieres (ex de Zaira Nara) y Chechu Bonelli ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso” , escribió la conductora. El texto acompañaba una postal que parecía inofensiva, pero que escondía un trasfondo de traiciones y vínculos cruzados entre famosos. La viralización fue instantánea, generando miles de reacciones entre los seguidores que siguen de cerca la temporada esteña.

La panelista no se detuvo allí y profundizó en el análisis de las relaciones que rodean a los protagonistas de este nuevo rumor. Según su visión, este tipo de comportamientos son moneda corriente en los círculos de la alta sociedad y el espectáculo nacional. La comparación con otros escándalos históricos de la farándula no tardó en aparecer en su descargo público.

“Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social”, lanzó Yanina con su habitual estilo directo. Para ella, los conflictos amorosos y las infidelidades no distinguen entre los diferentes estratos económicos de los involucrados en las noticias. La referencia al triángulo amoroso más famoso de Argentina sirvió para ilustrar la magnitud de su nueva primicia.

Chechu-Polito Chechu y Polito fueron vistos en la playa.

El dato más picante de la revelación tiene que ver con la supuesta motivación de Facundo Pieres para acercarse a la conductor: Yanina sugirió que el polista estaría reaccionando al nuevo noviazgo de su expareja, Zaira Nara, con un multimillonario francés. Esta teoría posiciona al encuentro en la playa como una suerte de despecho mediático con consecuencias familiares.

Polito, con bronca por el vínculo entre Zaira y Strom

“A Pieres le jode que Zaira esté con Robert (Strom) y él va y ronda a Chechu”, explicó la panelista en sus historias. La mención a Robert Strom, el magnate que conquistó a la menor de las Nara, le dio un contexto internacional al conflicto. El interés de Pieres por Bonelli sería, bajo esta mirada, una respuesta a su reciente soltería.

Otro factor que añade tensión al caso es el vínculo de amistad que une al polista con el marido de la modelo. Darío Cvitanich, exfutbolista y pareja de Bonelli, comparte momentos deportivos con Pieres de manera habitual y cercana. Esta relación de camaradería previa hace que el rumor del beso en la playa sea aún más escandaloso.

“Él juega al pádel con Darío (Cvitanich). Igual creo que a Darío le chupa un huevo”, remató Latorre con su acidez característica. Con estas palabras, la esposa de Diego Latorre minimizó la posible reacción del deportista ante el supuesto engaño de su esposa. Sin embargo, la mención del deporte compartido subraya la cercanía que existía entre los varones del grupo.