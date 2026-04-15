La Policía neuquina se reperfila de la mano de una moderna ley orgánica

La fuerza de seguridad provincial que está próxima a cumplir 69 años vive un momento de transformación y, a la vez, consolidación de su trabajo diario. ¿Qué cambios se vienen?

El ministro de Seguridad neuquino, Matías Nicolini, resaltó la "visión integral" de la nueva normativa.

La Policía neuquina se encuentra a escasas horas de celebrar sus 69 años acompañando a la comunidad y en la búsqueda de una necesaria modernización, empieza a transitar un nuevo camino de la mano de la Ley 3516, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Puntos como garantizar la paz social y ser auxiliar indispensable de la justicia en distintas investigaciones sobresalen en la flamante normativa, además de la protección de los derechos laborales de cada integrante de la fuerza y su permanente capacitación.

La Ley 3516 viene a redefinir el rol de la institución, actualizar su marco legal y consolidar un modelo de seguridad más moderno, profesional y alineado con los derechos ciudadanos.

La institución policial neuquina atraviesa un punto de inflexión en su historia. La reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica y de Personal marca el inicio de una etapa de transformación que busca dejar atrás un modelo tradicional para avanzar hacia una fuerza más moderna, profesional y cercana a la ciudadanía.

El proyecto fue impulsado en 2025 por el Gobernador y enviado a la Legislatura provincial ante la necesidad de actualizar una normativa que había quedado desfasada frente a los nuevos marcos legales vigentes.

Patrulleros Policía de Neuquén. El gobernador neuquino Rolando Figueroa anticipó que durante el presente año se sumarán 353 móviles policiales.

Durante décadas, la Policía neuquina funcionó bajo un esquema normativo que, si bien fue clave para su consolidación, respondía a un contexto muy distinto al actual. El crecimiento de las ciudades, la complejidad del delito y las nuevas demandas sociales pusieron en evidencia la necesidad de una reforma profunda.

"Una base legal sólida y actualizada"

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se encargó de subrayar el sentido de la nueva normativa y resaltar los avances que representa. “Una Policía moderna necesitaba una base legal sólida y actualizada. No podíamos seguir trabajando con una normativa que no dialogaba con las nuevas realidades jurídicas y sociales. La seguridad hoy requiere no solo eficacia operativa, sino también pleno respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y transparencia institucional. Esta reforma responde a esa visión integral”, precisó el funcionario.

La nueva ley deroga las anteriores normativas (leyes 715 y 2081) y establece un marco integral que regula las atribuciones, funciones, estructura, organización y funcionamiento de la Policía provincial. Define a la institución como garante del orden público y la paz social, con un rol activo como auxiliar permanente de la Justicia y protectora de los derechos de la ciudadanía.

policia neuquen escudo movil patrullero generica Los nuevos agentes de la Policía neuquina cumplirán funciones en distintas áreas.

Además, incorpora una organización más moderna, con planificación estratégica, criterios de regionalización y mayor articulación con otros organismos del Estado. También establece principios de actuación basados en el respeto a la Constitución, la neutralidad política, el uso proporcional de la fuerza y el trato digno hacia las personas.

Derechos laborales

Entre los cambios más relevantes, se eliminan prácticas disciplinarias restrictivas de la libertad, se incorporan derechos laborales y se refuerza el enfoque preventivo, tecnológico y profesional de la seguridad.

A 69 años de su creación, la Policía del Neuquén no solo celebra su historia, sino que redefine su futuro con una norma que marca un antes y un después.

Claves de la Ley 3516