La Policía neuquina se reperfila de la mano de una moderna ley orgánica
La fuerza de seguridad provincial que está próxima a cumplir 69 años vive un momento de transformación y, a la vez, consolidación de su trabajo diario. ¿Qué cambios se vienen?
La Policía neuquina se encuentra a escasas horas de celebrar sus 69 años acompañando a la comunidad y en la búsqueda de una necesaria modernización, empieza a transitar un nuevo camino de la mano de la Ley 3516, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Puntos como garantizar la paz social y ser auxiliar indispensable de la justicia en distintas investigaciones sobresalen en la flamante normativa, además de la protección de los derechos laborales de cada integrante de la fuerza y su permanente capacitación.
La Ley 3516 viene a redefinir el rol de la institución, actualizar su marco legal y consolidar un modelo de seguridad más moderno, profesional y alineado con los derechos ciudadanos.
La institución policial neuquina atraviesa un punto de inflexión en su historia. La reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica y de Personal marca el inicio de una etapa de transformación que busca dejar atrás un modelo tradicional para avanzar hacia una fuerza más moderna, profesional y cercana a la ciudadanía.
El proyecto fue impulsado en 2025 por el Gobernador y enviado a la Legislatura provincial ante la necesidad de actualizar una normativa que había quedado desfasada frente a los nuevos marcos legales vigentes.
Durante décadas, la Policía neuquina funcionó bajo un esquema normativo que, si bien fue clave para su consolidación, respondía a un contexto muy distinto al actual. El crecimiento de las ciudades, la complejidad del delito y las nuevas demandas sociales pusieron en evidencia la necesidad de una reforma profunda.
"Una base legal sólida y actualizada"
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se encargó de subrayar el sentido de la nueva normativa y resaltar los avances que representa. “Una Policía moderna necesitaba una base legal sólida y actualizada. No podíamos seguir trabajando con una normativa que no dialogaba con las nuevas realidades jurídicas y sociales. La seguridad hoy requiere no solo eficacia operativa, sino también pleno respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y transparencia institucional. Esta reforma responde a esa visión integral”, precisó el funcionario.
La nueva ley deroga las anteriores normativas (leyes 715 y 2081) y establece un marco integral que regula las atribuciones, funciones, estructura, organización y funcionamiento de la Policía provincial. Define a la institución como garante del orden público y la paz social, con un rol activo como auxiliar permanente de la Justicia y protectora de los derechos de la ciudadanía.
Además, incorpora una organización más moderna, con planificación estratégica, criterios de regionalización y mayor articulación con otros organismos del Estado. También establece principios de actuación basados en el respeto a la Constitución, la neutralidad política, el uso proporcional de la fuerza y el trato digno hacia las personas.
Derechos laborales
Entre los cambios más relevantes, se eliminan prácticas disciplinarias restrictivas de la libertad, se incorporan derechos laborales y se refuerza el enfoque preventivo, tecnológico y profesional de la seguridad.
A 69 años de su creación, la Policía del Neuquén no solo celebra su historia, sino que redefine su futuro con una norma que marca un antes y un después.
Claves de la Ley 3516
- Nueva base legal: reemplaza las leyes 715 y 2081, adecuando la normativa a los marcos jurídicos actuales.
- Definición de rol: establece a la Policía como garante del orden público, la paz social y auxiliar permanente de la Justicia.
- Funciones diferenciadas: organiza claramente las tareas de seguridad y de investigación.
- Principios de actuación: incorpora estándares de derechos humanos, perspectiva de género, uso proporcional de la fuerza y neutralidad política.
- Fin del arresto disciplinario: elimina sanciones que implicaban restricción de la libertad.
- Más derechos para el personal: incluye licencias familiares y reconocimiento del personal civil.
- Modernización institucional: promueve estructuras más dinámicas, planificación estratégica y uso de tecnología.
- Regionalización: organiza el despliegue policial según criterios territoriales para mejorar la respuesta.
- Coordinación interinstitucional: fortalece el trabajo conjunto con otras fuerzas y organismos.
- Enfoque preventivo: prioriza la prevención del delito y la cercanía con la comunidad.
Te puede interesar...
Leé más
Ruta 40: en viaje a Villa La Angostura, perdió el control y sufrió un tremendo vuelco
Violento ataque en barrio San Lorenzo: buscan a un adolescente por disparar en la ingle a otro menor de edad
En tres meses, murieron 17 personas en accidentes de tránsito en Neuquén y casi la mitad son motociclistas
Noticias relacionadas