Matías Nicolini: "La nueva Ley de la Policía coloca a Neuquén a la vanguardia"

- Era una deuda pendiente. La normativa vigente estaba desfasada respecto de los nuevos códigos nacionales y provinciales, como el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Penal neuquino. Necesitábamos una ley que reflejara no solo los cambios legales, sino también los nuevos paradigmas sociales en materia de derechos humanos y seguridad.

- ¿Cuáles son las principales modificaciones estructurales que introduce el proyecto?

- La descentralización y especialización son pilares fundamentales. Creamos nuevas Superintendencias —Recursos Humanos, Asuntos Internos, y Administración y Logística— para optimizar la gestión interna. Además, creamos Coordinaciones Regionales como Confluencia, Interior, Género y Minoridad, Investigaciones y Antinarcóticos. Esto nos permite dar una respuesta más rápida y específica en todo el territorio provincial. Y aplicando la regionalización establecida por nuestro Gobernador, fijamos Dirección de Seguridad regionales.

- ¿Qué lugar ocupa la perspectiva de derechos humanos en esta reforma?

- Un lugar central. Esta ley fue trabajada en conjunto con el Ministerio y Policía, y a la vez, supervisada por ONU Mujeres y también supervisada personalmente por el gobernador Rolando Figueroa, quien nos encomendó esta actualización. Incorporamos la perspectiva de género, diversidad y discapacidad en toda la estructura policial. Además, eliminamos las penalizaciones en las calificaciones de quienes se tomen licencias por maternidad, tratamientos de salud o licencias de género. También adecuamos todas las licencias parentales a la normativa vigente.

matias nicolini balance seguridad 2024 neuquen

Carrera policial

- En cuanto a la carrera policial, ¿qué novedades trae la ley?

- Extendimos las posibilidades de crecimiento dentro de la fuerza. Incorporamos nuevos grados: "Oficial Subayudante" para oficiales, y "Suboficial Mayor de Primera" y "Suboficial Mayor de Segunda" para suboficiales. Además, el personal actual podrá optar entre mantenerse en el régimen anterior o pasar al nuevo. Esto quiero que quede bien claro, ya que la intención de este proyecto de ley es que el personal que tenga mucha experiencia pueda seguir volcándola a nuestra institución y principalmente a los ingresantes. Pero, reitero, no implica obligación pueden seguir con el régimen anterior y retirarse.

- ¿Qué cambios se introducen para el personal civil dentro de la Policía?

- Por primera vez, el personal civil tendrá un régimen propio. Aunque no tienen estado policial, se equiparan algunas de sus obligaciones al personal uniformado. Estarán sujetos a controles psicofísicos y antidrogas, lo que garantiza mayor transparencia y profesionalismo.

- ¿Se habilitan nuevas actividades para el personal policial?

- Sí, permitimos que el personal policial pueda ejercer la docencia, tanto en instituciones públicas como privadas, y autorizamos a realizar servicios adicionales aun cuando tengan sanciones leves, como días de arresto. Además, el tiempo trabajado en funciones para el Poder Ejecutivo no afectará sus posibilidades de ascenso o retiro.

policía aniversario3.jpg Gentileza Policía del Neuquén

- ¿Qué impacto espera que tenga esta nueva ley en la seguridad cotidiana de la gente?

- Estamos convencidos de que una Policía moderna, profesional y respetuosa de los derechos humanos es la mejor garantía de seguridad ciudadana. Esta ley coloca a Neuquén en un lugar de vanguardia a nivel nacional. No se trata solo de combatir el delito, sino de construir una fuerza más humana, cercana y eficiente.

- ¿Había necesidad de generar estos cambios?

- Absolutamente. Desde mi formación jurídica, y ahora desde la gestión en el Ministerio de Seguridad, entendí que una Policía moderna necesitaba una base legal sólida y actualizada. No podíamos seguir trabajando con una normativa que no dialogaba con las nuevas realidades jurídicas y sociales. La seguridad hoy requiere no solo eficacia operativa, sino también pleno respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y transparencia institucional. Esta reforma responde a esa visión integral.