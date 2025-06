Seguridad: ¿En qué consisten las cuatro leyes que aprobó la Legislatura de Neuquén?

image.png

“Mediante otra de las leyes aprobadas se admitió la figura de la reiterancia delictiva como causal para el dictado de la prisión preventiva, una iniciativa que busca acabar con un problema que preocupa a la sociedad: la puerta giratoria”, aseguraron.

La incorporación de la figura de reiterancia como causal de prisión preventiva modifica en forma parcial el artículo 114 del CPP que solo reconocía tres causales: peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y riesgo para la integridad de la víctima o de su familia. Este cambio permitirá aplicar la prisión preventiva cuando la persona imputada tenga más de una causa abierta con formulación de cargos, aunque sin condena firme.

La propuesta fue aprobada en general y por mayoría con 28 votos positivos aportados por Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Avanzar, Juntos, Neuquén Federal, Cumplir y JxC-UCR, UxP. En tanto, los bloques PTS-FIT-U y FIT-U votaron en contra

En búsqueda de una policía moderna

La nueva ley orgánica de la Policía es una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial que busca humanizar a la fuerza policial y otorgarle una herramienta para que pueda funcionar mejor. El proyecto de ley fue enviado este año por el gobernador Rolando Figueroa a la Legislatura provincial debido a que la normativa vigente estaba desfasada respecto de los nuevos códigos nacionales y provinciales, como el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Penal neuquino.

“Una Policía moderna necesitaba una base legal sólida y actualizada. No podíamos seguir trabajando con una normativa que no dialogaba con las nuevas realidades jurídicas y sociales. La seguridad hoy requiere no solo eficacia operativa, sino también pleno respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y transparencia institucional. Esta reforma responde a esa visión integral”, afirmó al respecto el ministro de Seguridad Matías Nicolini.

La iniciativa aprobada por los legisladores deroga las actuales leyes 715 y 2081 y propone las atribuciones, funciones, estructura, cadena de mando y lineamientos generales que deben guiar a la institución policial en la provincia.

Entre otros puntos, elimina el arresto como medida disciplinaria que implicaba la restricción de la libertad ambulatoria; incorpora licencias familiares, políticas de género y de derechos humanos; un régimen diferenciado de retiro para personal civil que se desempeña en la fuerza y contempla criterios de regionalización para diagramar el despliegue territorial.

Federalización

La regionalización promovida por el gobernador Figueroa a nivel gubernamental está presente en otra de las leyes que remitió a la Legislatura para su tratamiento. Se trata de la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, un organismo de coordinación, planificación, enlace y ejecución de los Consejos Regionales que se conformarán a partir de la sanción de la norma, para poder adaptar las estrategias de prevención a las particularidades de cada región, asegurando una respuesta más eficaz y ajustada a la realidad territorial.

La descentralización y especialización son las principales modificaciones estructurales que introduce la tercera norma aprobada hoy. Para ello se ha propuesto crear nuevas Superintendencias —Recursos Humanos, Asuntos Internos, y Administración y Logística— para optimizar la gestión interna de la Policía y tanto Coordinaciones - Confluencia, Interior, Género y Minoridad, Investigaciones y Antinarcóticos- como Direcciones de Seguridad Regionales. Esto permitirá dar una respuesta más rápida y específica en todo el territorio provincial.