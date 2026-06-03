Fuerte choque en una esquina en centro oeste de Neuquén, con tres autos involucrados

El siniestro ocurrió en Stefenelli y Belgrano. No hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales en los vehículos.

Un choque entre tres autos generó preocupación entre quienes circulaban por una zona transitada de la ciudad de Neuquén. Pese a lo fuerte del impacto, afortunadamente no hubo personas heridas y todo quedó limitado a daños materiales.

El hecho ocurrió en la intersección de Stefenelli y Belgrano , en la ciudad de Neuquén, e involucró a un Volkswagen Gol, a un Toyota Etios y a un Ford Fiesta.

Por motivos que aún no fueron precisados, al llegar a la esquina, el Gol golpea en el frente derecho al Fiesta, mientras el Etios no alcanza a frenar y chocó la puerta delantera derecha del Gol. En el lugar quedaron con roturas visibles como consecuencia del golpe.

Tras el impacto, los tres vehículos registraron daños materiales, aunque no fue necesario asistir a personas por lesiones de gravedad. El siniestro llamó la atención de vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar, ya que se trata de una zona con circulación constante y movimiento durante buena parte del día.

choque entre tres autos en calle Belgrano Claudio Espinoza

A pesar del susto inicial, el choque no dejó personas heridas. Según la información conocida hasta el momento, el hecho solo provocó daños en los vehículos, por lo que no hubo traslados de urgencia ni intervención por heridos.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la mecánica del sinistro ni sobre cuál de los vehículos habría tenido prioridad de paso. La información disponible indica que el episodio terminó únicamente con daños materiales.

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