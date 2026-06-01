En su auto encontraron bebidas y la alcoholemia le dio 1,5. El jefe polical iba a cumplir horas adicionales. Los médicos informaron que su estado es irreversible.

Manejaba borracho en la ruta, se llevó por delante a un policía en moto y lo dejó con muerte cerebral.

Un subcomisario de la policía de Santa Cruz está internado en terapia intensiva con daño cerebral irreversible tras el violento accidente que sufrió el sábado en la ruta provincial N.º 12, en el tramo entre Caleta Olivia y Cañadón Seco de esa provincia patagónica.

Desde entonces, la “familia policial” sigue la evolución del subcomisario Gastón Trujillo, segundo jefe de la Unidad de Prevención Barrial de Caleta Olivia.,

Pero en las últimas horas, el parte médico conocido por familiares confirmó lo pero: ausencia de actividad cerebral , con pronóstico irreversible .

El joven que lo embistió desde atrás al mando de su auto registró 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre en la alcoholemia practicada tras el choque.

Además, una versión indica que en su vehículo la policía encontró varias botellas de bebidas alcohólicas.

El subcomisario de Santa Cruz, en estado crítico e irreversible

En las últimas horas, luego de una cadena de oración y de decenas de mensajes de apoyo y esperanzadores en las redes sociales a la espera de una evolución favorable tras un accidente que desde el primer momento se supo muy grave, las últimas novedades resultaron devastadora para los allegados de Trujillo.

Los médicos confirmaron un severo traumatismo craneoencefálico con hematoma cerebral importante.

El jefe policial permanece bajo asistencia respiratoria mecánica por complicaciones pulmonares derivadas del accidente.

A ese cuadro neurológico se suman fracturas de gravedad en la cadera y en la cintura pélvica, configurando un estado extremadamente complejo.

Según informó La Opinión Austral, su madre viajó a Caleta Olivia desde Córdoba para acompañarlo junto al resto de su familia.

Despedido a varios metros

El subcomisario se dirigía en moto a cumplir un servicio adicional cuando, a la altura del tramo comprendido entre los sectores conocidos como "La Chivería" y "la Difunta Correa", antes del ingreso a Cañadón Seco, el automóvil blanco lo embistió de lleno desde atrás.

Jefe policial de Santa Cruz accidentdo con la moto - moto La moto del subcomisario Gabriel Trujillo y una pieza del auto que lo embistió, a varios metros del lugar del impacto.

La violencia del impacto del vehículo que circulaba en la misma dirección que él proyectó al policía a varios metros del punto de colisión.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron al subcomisario tendido a varios metros del punto de impacto, inconsciente y con heridas de extrema gravedad.

Volcó y quedó atrapado en el auto

El conductor del vehículo, en tanto, había quedado atrapado dentro del habitáculo luego de que el rodado volcara y quedara detenido sobre la banquina, con daños serios.

Los dos involucrados en el accidente fueron trasladados al Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo" de Caleta Olivia, donde los médicos confirmaron en Trujillo una fractura de cráneo, fractura orbital y sangrado cerebral, además de politraumatismos generalizados.

Subcomisario Gabriel Trujillo - accidentdo en Santa Cruz - camioneta El auto que manejaba el joven de 25 años cuando embistió al subcomisario que circulaba en moto, en el mismo sentido.

El policía fue operado de urgencia.

Personal de Accidentología Vial y agentes policiales de la zona norte de santa cruz, en tanto, realizaron las primeras pericias para reconstruir la mecánica del siniestro.

Un joven conductor alcoholizado

El joven al volante del automóvil fue identificado como Cristian Alonso, de 25 años y domiciliado en Cañadón Seco.

Según trascendiói, luego del impacto y el vuelco evoluciona favorablemente y está fuera de peligro.

La alcoholemia practicada mediante análisis de sangre arrojó un resultado positivo de 1,5 gramos por litro de sangre.

Además, según consignó La Opinión Austral, los investigadores habrían secuestrado una cantidad no precisada de bebidas alcohólicas en el interior del habitáculo, dato que fue incorporado a las actuaciones judiciales.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Caleta Olivia, que ordenó una batería de medidas probatorias.

El Gabinete Criminalístico trabaja en la reconstrucción del siniestro: los peritos buscan determinar la velocidad de ambos vehículos, las condiciones de visibilidad al momento del hecho y la secuencia exacta del impacto.

La Justicia aguarda además la recuperación de Alonso para avanzar con nuevas diligencias y tomarle declaración.