El curioso caso de la mujer que es buscada por la policía de Neuquén y manifiesta estar con vida: "Estoy sana y salva"

La búsqueda de la joven fue emitida por la policía y sigue activa. A través de sus redes sociales, ella asegura estar con su familia.

Un particular episodio se desató en las redes sociales luego de que la Policía de la provincia de Neuquén emitiera una búsqueda para dar con el paradero de una mujer de 27 años desaparecida desde hace más de un mes.

La misma fue vista por última vez en el b arrio Villa Farrell de la capital neuquina. La denuncia por su ausencia fue radicada por el Juzgado de Familia N° 3 y motivó un intenso operativo por parte del Departamento Centro de Operaciones Policiales.

Se trata de Agustina Antonia Varela, de nacionalidad argentina, contextura física robusta, una altura de 1,60 metros, de tez blanca, ojos marrones y cabellos rubios, quien, según la denuncia fue vista por última vez el 10 de marzo de este año en la calle Avenida San Juan 2046, del barrio Villa Farrell.

Sin embargo, tras la difusión de su ubicación, la mujer habría manifestado estar bien y con su familia a través de las redes sociales.

agustina gonzalez viva

Un video a través de redes

A través de la cuenta de Facebook llamada Agustina Gonzalez, la joven publicó varios comentarios, historias y hasta incluso un video explicando la situación.

“Yo nunca me desaparecí gente. Estoy acá con mi familia, con mis hijos, estoy bien" comienza el relato de la mujer y continúa: “La verdad es que no sé qué es lo que estará pasando, en qué se estarán basando para hacer una denuncia pero yo estoy bien”.

"No me pasó nada, no me hicieron nada”. "No me pasó nada, no me hicieron nada”.

En el mismo posteo, asegura que nunca le pasó nada. “Nunca me fui a ningún lado sin avisar. Mis hijos están bien, mi familia está bien” resaltó.

busqueda agustina antonia varela neuquen 2

Además, en un comentario remarcó que se encuentra en el domicilio de su madre. “Están preocupando a un montón de gente que no sabe del tema. Yo estoy bien gente” volvió a reafirmar.

“Esto se fue a la mierd*... estoy bien, estoy sana y salva” aseveró. “Esto se fue a la mierd*... estoy bien, estoy sana y salva” aseveró.

Finalmente, la joven concluyó el mensaje declarando que “la verdad es que no sé ni qué pensar ni qué decir porque, yo no hice nada” y agradeció a quienes se comunicaron con ella.

Búsqueda activa

Hasta el momento, la búsqueda para dar con su paradero permanece activa. Las fuerzas de seguridad manifiestan que, ante cualquier información, pueden comunicarse con la Dirección de Búsqueda de Personas al teléfono (299) 456-9787.