Pidieron domiciliaria para los presuntos asesinos del joven de Valentina Sur: el tribunal tomó una decisión

La medida de prisión preventiva fue ratificada pero se volverá a discutir cuando se cumpla el mes.

Los dos detenidos y acusados por el crimen del joven de Valentina Sur , Rodrigo Campos, seguirán detenidos por orden de un tribunal de tres jueces. Su defensa insistió en que la medida más gravosa no es necesaria, pero no convenció al tribunal.

Cabe recordar que el hecho investigado, según la acusación fiscal, fue cometido el pasado 6 de abril, alrededor de las 23.30, en la intersección de Puerto Deseado y Juez Garro del barrio Valentina Sur .

Ambos acusados, "D. J. C" y "S. A. M", cometieron el ataque desde una moto que era conducida por el primero de ellos y en la que el segundo iba como acompañante. Mientras circulaban por Garro en dirección hacia Puerto Deseado y, al llegar a la esquina, "D. J. C" realizó numerosos disparos con un arma de fuego hacia un grupo de personas que estaba en el lugar, con la intención de matarlas, según indicó la fiscal del caso.

Luego, continuaron sobre la moto y al cruzar Puerto Deseado, "D. J. C" realizó más disparos, hasta que finalmente escaparon del lugar a toda velocidad.

valentina sur asesinato El ataque narco sucedió este lunes por la noche contra un grupo de jóvenes que estaba en un carro gastrónomico.

Como consecuencia del ataque, Rodrigo Campos recibió un disparo en la zona abdominal. Fue trasladado en un auto particular hacia el hospital Bouquet Roldán, donde falleció a causa de la herida.

Además, una adolescente de 15 años resultó herida en ambas piernas. También fue trasladada en un auto hacia el mismo hospital, donde horas después recibió el alta médica.

Un tribunal revisor ratificó la preventiva

Durante una nueva audiencia en el marco de la causa que se realizó el martes, la defensa sostuvo que no existían riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva, por lo que pidió medidas alternativas menos gravosas o, en subsidio, arresto domiciliario. En cambio, la fiscal del caso Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco, remarcó necesidad de mantener la prisión preventiva dictada en la formulación de cargos, fundamentada en la gravedad del ataque, el contexto de conflictividad previo y la necesidad de resguardar a testigos y víctimas.

El tribunal, integrado por Carolina García, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo, consideró que la resolución del juez de garantías que dictó la medida estuvo debidamente fundada y que los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación continúan vigentes. En ese sentido, entendió que ninguna medida menos gravosa resulta suficiente, al menos en esta etapa.

lucrecia sola y asistente franco

De esta manera, se confirmó la prisión preventiva por el plazo de un mes para "D. J. C" y "S. A. M", quienes están imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado, en concurso real y en calidad de coautores.

¿Móvil narco?

Aunque aún no hay conclusiones definitivas, los investigadores no descartan que el trasfondo del enfrentamiento esté ligado al control territorial para el narcomenudeo y a conflictos previos entre familias y grupos conocidos en el ambiente delictivo.

De acuerdo con la reconstrucción que maneja la fiscalía, el lunes 6, horas antes del ataque fatal, personas vinculadas a un carrito de comidas del barrio habrían baleado el vehículo de uno de los ahora imputados. Ese episodio habría desatado una cadena de amenazas y represalias. “Las dos personas imputadas realizaron publicaciones en redes sociales vinculadas con el incidente del vehículo, con mensajes en los que advertían que esto no iba a quedar así”, detalló el fiscal jefe Agustín García.

"También se registraron merodeos en domicilios vinculados a ambos grupos antes de la balacera", subrayo al respecto de la investigacion hacia atras a partir del asesinato de Rodrigo.