Ataque narco en Valentina Sur: los dos acusados quedaron con prisión preventiva

Se les formularon cargos a los dos hombres en una audiencia que se realizó este jueves en la Ciudad Judicial.

El ataque narco sucedió este lunes por la noche en Valentina Sur.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a dos varones por el ataque a tiros a un carro de comida en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, como consecuencia del cual murió Rodrigo Campos (19) y resultó herida una adolescente de 15 años.

La acusación la realizó hoy la fiscal del caso Lucrecia Sola , de la fiscalía de Homicidios, durante una audiencia en la Ciudad Judicial en la que pidió que ambos acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La fiscal, acompañada por la asistente letrada Dolores Franco, planteó que el hecho fue cometido el pasado 6 de abril, alrededor de las 23.30, en la intersección de Puerto Deseado y Juez Garro del barrio Valentina Sur .

Ambos acusados, D. J. C y S. A. M, cometieron el ataque desde una moto que era conducida por el primero de ellos y en la que el segundo iba como acompañante. Mientras circulaban por Garro en dirección hacia Puerto Deseado y, al llegar a la esquina, D. J. C realizó numerosos disparos con un arma de fuego hacia un grupo de personas que estaba en el lugar, con la intención de matarlas, según indicó la fiscal del caso.

Así fue el ataque narco en un carro de comidas en Valentina Sur - limpio

Luego, continuaron sobre la moto y al cruzar Puerto Deseado, D. J. C realizó más disparos, hasta que finalmente escaparon del lugar a toda velocidad.

Como consecuencia del ataque falleció Rodrigo Campos

Como consecuencia del ataque, Rodrigo Campos recibió un disparo en la zona abdominal. Fue trasladado en un auto particular hacia el hospital Bouquet Roldán, donde falleció como consecuencia de la herida.

Además, una adolescente de 15 años resultó herida en ambas piernas. También fue trasladada en un auto hacia el mismo hospital, donde horas después recibió el alta médica.

rodrigo campos ataque narco valentina sur El joven Rodrigo Campos fue despedido este último miércoles en medio de una gran conmoción.

Los cargos

El Ministerio Público Fiscal informó que los hombres fueron demorados durante un allanamiento en Rincón del valle en los que secuestraron drogas y 45 municiones de armas de fuego. En ese contexto, no se descarta un ataque narco, una línea que no guarda relación directa con la víctima, sino un mensaje hacia aquel sector del barrio.

El delito que la fiscal del caso les atribuyó a los imputados fue homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, ambos hechos en concurso real y en calidad de coautores.

Como medida cautelar, requirió la prisión preventiva para ambos por seis meses, por existir riesgo de fuga, riesgo para la integridad de víctimas y testigos y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Lucas Yancarelli, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva del MPF, lo respaldó por un plazo de un mes.