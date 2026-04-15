Agenda en favor de la gente: ya buscan una salida al drama del endeudamiento familiar

Con aval de La Libertad Avanza, la Cámara de Diputados de la Nación busca unificar 18 proyectos relacionados con un fenómeno grave que no para de crecer. Y en Neuquén tampoco.

Reunión de la comisión de Defenda del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación.

Se terminó la siesta, eso parece, al menos, en una parte del Congreso de la Nación , donde este miércoles comenzaron a debatir una ley que permita morigerar el sobreendeudamiento familiar con tarjetas de créditos y billeteras virtuales , que cada vez se acentúa con mayor énfasis en el país y también en Neuquén .

En efecto, la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados comenzó la tarea de unificar los 18 proyectos sobre el tema que fueron presentados durante los últimos años, incluidos los que impulsaron legisladores que ya cumplieron mandato.

Algunas de las iniciativas plantean la creación de un esquema obligatorio de regularización de deudas de consumo, con condonación mínima del 50% de los intereses punitorios, planes de hasta 36 cuotas y tasas de financiamiento equivalentes a la tasa pasiva promedio del mercado. También proponen que se garanticen plazos de gracia de 60 días para comenzar a pagar y la suspensión de embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en centrales de riesgo durante el cumplimiento de los acuerdos.

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El problema que buscan corregir es grande y la tarea, no menos sencilla.

La dimensión del sobreendeudamiento familiar

Se estima que el monto del sobreendeudamiento global en el país asciende actualmente a 39 billones de pesos, sumado al incremento de la morosidad que, según datos el Banco Central, es uno de los más altos de los últimos 20 años.

La particularidad, es que el endeudamiento no es circunstancial, ni transitorio, sino que es “dedicado a poder subsistir y ser utilizado para los gastos básicos”, señaló la socióloga y docente Lucía Cavallero, al exponer en la comisión de Defensa del Consumidor. “Los proyectos de ley deberían expresar que el monto que paguen las familias en una restructuración no puede dejarlas por debajo de la línea de pobreza”, recomendó.

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Por su parte, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, señaló que “el negocio es la refinanciación con tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados”.

Durante la reunión también se expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se detalló que, a febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2%, mientras que la que corresponde a entidades no financieras llegó al 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para préstamos personales bancarios) por encima de la inflación proyectada. En ese marco, se precisó que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un crecimiento del 45% (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.

Los endeudamientos, según se describió en el encuentro, no apuntan a cualquier tipo de consumo, sino centralmente a la compra de alimentos, situación que se agrava por el uso creciente de los pagos mínimos de las tarjetas de crédito, opción que incrementa todavía más el volumen del endeudamiento por los altos intereses.

Uno de los aspectos salientes del debate vino del bloque de La Libertad Avanza, cuyos representantes en Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia acudieron a una reunión de esa comisión tras dos años de llamativa ausencia. Podría interpretarse este hecho como una señal de interés del oficialismo por la dimensión que adquirió el drama de la crisis en las familias argentinas. En buena hora que la siesta (al parecer) haya terminado.