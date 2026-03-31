Crece el endeudamiento de las familias en Neuquén y Protección al Consumidor analiza medidas

Defensa del Consumidor advirtió un aumento sostenido en las deudas en los últimos meses. Preparan propuestas con legisladores y el propio sistema financiero.

Hay una tendencia creciente al endeudamiento que afecta a la economía familiar.

Neuquén no escapa a la realidad nacional y el endeudamiento de los hogares muestra una tendencia creciente en los últimos meses, con fuerte impacto de las billeteras virtuales y los créditos de fácil acceso. Así lo confirmó el director provincial de Protección al Consumidor , Pablo Tomasini, quien advirtió que el fenómeno se aceleró en el corto plazo y que se está trabajando en soluciones y herramientas a nivel federal y provincial.

“Estamos teniendo una tendencia creciente en el endeudamiento de la gente, pero todavía no tenemos el dato fino. El impacto de los últimos tres o cuatro meses fue bastante notable”, sostuvo el funcionario en el estudio de LM Neuquén en Vivo .

En ese contexto, Tomasini aseguró que el Gobierno provincial comenzó a trabajar en una batería de medidas junto a autoridades y legisladores nacionales, con el objetivo de intervenir sobre una problemática que ya afecta el consumo, el sistema financiero y la economía familiar.

Endeudamiento: la presión sobre los hogares

El crecimiento del crédito digital y el uso masivo de billeteras virtuales aparecen como uno de los factores centrales detrás del aumento de la morosidad. Tomasini explicó que el fenómeno no es nuevo, pero se intensificó recientemente.

“Lo estamos trabajando con billeteras virtuales, sobre todo con Mercado Pago, que es la más utilizada, y con bancos. Es una preocupación que se repite en todas las provincias”, señaló.

A pesar de los indicadores económicos positivos de Neuquén, el funcionario aclaró que el contexto no impide el deterioro financiero de los hogares. “Eso no implica que el ciudadano común no tenga un alto grado de endeudamiento, por consumo, por el valor de los alquileres y otros factores”, afirmó.

Pablo Tomasini DIrector Provincial de Proteccion al Consumidor (1) Sebastián Fariña Petersen

Desde Defensa del Consumidor plantean que el endeudamiento ya no puede analizarse solo como un problema individual. “El endeudamiento no afecta solo al ciudadano, afecta a su familia, al sistema financiero y al consumo en general”, explicó Tomasini.

El funcionario describió una dinámica que se repite: pago mínimo de tarjeta, acumulación de créditos y posterior exclusión del sistema formal. “Ahí empieza una cadena difícil de resolver que después te lleva a buscar financiamiento por fuera del sistema, que es más peligroso”, advirtió.

En estos casos, el organismo no puede intervenir directamente porque no existe un conflicto puntual entre proveedor y consumidor. “No hay un problema con el banco o la tarjeta, hay una situación de vulnerabilidad del consumidor”, aclaró.

Posibles medidas

Frente a este escenario, la Provincia evalúa distintas herramientas para contener el problema. Una de las líneas es la educación financiera, aunque Tomasini reconoció sus límites en el corto plazo.

“Estamos en un proceso fuerte de educación financiera, pero es de mediano y largo plazo, y hoy el problema es urgente”, indicó. “Estamos en un proceso fuerte de educación financiera, pero es de mediano y largo plazo, y hoy el problema es urgente”, indicó.

En paralelo, se analizan mecanismos de restricción voluntaria al crédito. “Estamos pensando en alternativas similares a la autoexclusión en el juego, donde una persona pueda impedirse volver a endeudarse por un tiempo mientras ordena su situación”, explicó.

El objetivo es cortar la dinámica de endeudamiento recurrente y evitar que los usuarios vuelvan rápidamente al circuito de crédito tras regularizar su situación.

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La falta de formación en temas financieros aparece como uno de los factores de fondo. Desde el organismo trabajan con el Ministerio de Educación para incorporar contenidos vinculados al consumo. "La tecnología cambia tan rápido que al sistema educativo le cuesta incorporar estos contenidos”, sostuvo.

Aun así, consideró necesario avanzar en nociones básicas: “Entender qué implica pagar en cuotas o cómo administrar un ingreso debería ser parte de la formación”.

Por otra parte, otro de los focos de preocupación es el crecimiento del juego online, especialmente entre jóvenes. “Hoy vemos chicos muy jóvenes usando billeteras virtuales para apostar. Es un problema grave”, advirtió Tomasini.

El funcionario cuestionó la expansión de la publicidad de apuestas en clubes, redes sociales e influencers. “Se está incentivando algo que tiene consecuencias sociales importantes”, señaló. En este marco, la Provincia prepara el lanzamiento de un programa denominado “Consumo Respeto”, orientado a abordar de forma integral estos fenómenos.

“Tenemos que sacar a las personas del círculo vicioso del endeudamiento y llevarlas a un esquema más sostenible”, remarcó el funcionario. “Tenemos que sacar a las personas del círculo vicioso del endeudamiento y llevarlas a un esquema más sostenible”, remarcó el funcionario.

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Alquileres: subas, contratos más cortos y presión habitacional

El contexto de endeudamiento se combina con una fuerte presión del mercado inmobiliario. Según los datos relevados por la propia defensoría a finales de 2025, los alquileres reportaron un aumento cerca de un 140% interanual.

“El valor promedio supera el millón de pesos en Neuquén capital”, indicó Tomasini. “El valor promedio supera el millón de pesos en Neuquén capital”, indicó Tomasini.

A esto se suma la reducción de los plazos contractuales. “Hoy el promedio es de un año. Eso hace muy difícil planificar la vida familiar”, explicó.

El funcionario consideró que la desregulación generó más oferta pero también mayores precios. “No creo ni en una regulación total ni en un mercado completamente libre. Hay que buscar un equilibrio”, sostuvo.

El crecimiento del alquiler temporario agrava la situación en algunas zonas. Tomasini advirtió que en ciudades como Villa La Angostura la falta de regulación generó efectos negativos “Cuando todo se vuelca al alquiler turístico, falta vivienda para residentes y se afectan políticas públicas”, señaló.

El funcionario ejemplificó con las dificultades, entre otras, para radicar profesionales en esas localidades por la falta de alquileres accesibles.

Respecto de las principales denuncias que reciben en la defensoría, explicó que en mayor medida el foco está puesto en las estafas digitales y los problemas de seguridad en operaciones financieras.

“Hoy lo que más tenemos son reclamos por estafas virtuales, vinculadas a bancos, tarjetas y plataformas digitales”, detalló. Sin embargo, y dependiendo de la época, también se registran denuncias por incumplimientos en viviendas prefabricadas y problemas en la compra de vehículos, entre otros.