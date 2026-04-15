Buscan a una mujer y un hombre que están desaparecidos en la provincia

La Policía emitió la búsqueda de una mujer de 33 años de Centenario y un hombre de 36 de Huinganco.

Una mujer y un hombre son intensamente buscados en Neuquén.

La Policía de la provincia de Neuquén informó a la comunidad sobre la búsqueda de dos ciudadanos , para dar con el paradero de un hombre y una mujer que se encuentran desaparecidos en la provincia.

La mujer tiene residencia en Centenario mientras que el hombre en la localidad de Huinganco, en el norte de la provincia.

Desde el Departamento Operaciones Policiales emitieron la búsqueda de una mujer de 33 años, que fue radicada la denuncia por su desaparición hace un par de días en la Comisaría 52 de la vecina localidad de Centenario.

Se trata de Silvia Fabiana Cárdenas, de nacionalidad argentina, de 33 años, cuya contextura física es delgada. Según la denuncia y la descripción de la mujer, es de 1.70 metros de altura, de tez blanca, cabellos castaños y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía una calza negra, pulover negro y zapatillas grises.

Se informó que se encuentra desaparecida desde el lunes 13 de abril entre las 5 y las 5.30 de la madrugada.

Ante cualquier dato que puedan aportar para dar con su localización, pueden comunicarse a la Fiscalía de Homicidios o la Comisaría 52 al teléfono (299) 4896999.

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Desaparecidos desde hace unas dos semanas

Además, un hombre es intensamente buscado en el norte neuquino. Denunciado su desaparición el 2 de abril pasado en la localidad de Huinganco.

Se trata de Marcelo Armando Padilla, de 36 años, de nacionalidad argentina, y de una altura de 1.68 metros.

De acuerdo a la denuncia, es de tez trigueña, cabellos cortos oscuros, y de ojos oscuros. La contextura física es delgada.

El mayor fue visto por última vez en la localidad de Huinganco. Se desconoce su vestimenta al momento de ausentarse como también si llevaba o no celular.

Ante cualquier información, la Policía indicó que la fiscalía interviniente es la Fiscalía Única V Circunscripción Judicial Chos Malal o bien comunicarse al teléfono (299) 5766697 de la Comisaría 39°.