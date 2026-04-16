Pelis, juegos y mucho más: Fundación BPN invita a disfrutar una "Tarde en Familia"

La actividad se desarrollará este fin de semana en el Cine Teatro Español de la capital con entrada libre y gratuita.

La Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN) organizó una jornada pensada especialmente para disfrutar en familia. Las actividades incluyen pelis, juegos y otras sorpresas.

La “Tarde en Familia” tendrá lugar este próximo fin de semana en el Cine Teatro Español de la Neuquén Capital. La propuesta se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 18 y el domingo 19, desde las 17 horas en adelante, con entrada libre y gratuita.

A lo largo de los dos días, las familias podrán compartir con los más chicos distintas actividades recreativas y hasta ver una película de animación infantil.

Desde la organización remarcaron que el ingreso al edificio de Avenida Argentina 235 será por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

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Actividades para toda la familia

El Cine Teatro Español abrirá sus puertas para ofrecer una tarde con juegos, intervenciones artísticas y una función de cine infantil “en un entorno accesible y abierto a la comunidad”.

Los vecinos y vecinas de Neuquén y alrededores podrán participar de distintas propuestas que incluyen pintacaritas, show de zancos y globología.

Además, a las 18, se proyectará en la pantalla grande la película “Super Wings: Máxima velocidad”.

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Super Wings: Máxima Velocidad

La película de animación infantil narra la historia del pequeño avión de reparto Jett, al que todos conocen por ser el avión más rápido del mundo; es miembro de los famosos Super Wings. Pero en su trabajo en el servicio de reparto urgente, se siente a menudo eclipsado por sus compañeros.

Es entonces cuando, tras entregar un paquete a Fei, una joven influencer, se ve envuelto en los malvados planes del villano Billy Willy, un exjuguetero que secuestra a destacados líderes de las redes sociales.

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En medio de un clima típico del otoño regional, la “Tarde en Familia” se convierte en un evento ideal para compartir durante el fin de semana.