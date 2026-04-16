Con Karina Milei y Manuel Adorni, YPF recibió una distinción en Vaca Muerta

Se trata del certificado de Marca País, que busca reforzar el posicionamiento internacional de la petrolera bajo control estatal.

YPF recibió este jueves el certificado de Marca País Argentina, en un acto que contó con la presencia de Karina Milei , secretaria General de la Presidencia y Manuel Adorni , jefe de Gabinete de la Nación.

La distinción reconoce a la compañía como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva del país. La Marca País Argentina es una herramienta que impulsa una mejor percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo, y promueve el talento argentino en los mercados globales.

Además, durante la jornada, y según se indicó a través de un comunicado de prensa, la comitiva recorrió la zona, observó un equipo de perforación y un par de pozos en producción en Loma Campana , donde pudieron ver cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén .

Los funcionarios nacionales estuvieron acompañados por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional quienes destacaron el rol de la compañía en el desarrollo energético del país.

Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta YPF

Desarrollo

“Este reconocimiento refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía argentina y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país como un actor relevante en el escenario global. Es también un reconocimiento a esa argentinidad nos empuja a trabajar todos los días para que la Argentina salga adelante”, afirmó Marín.

Por su parte, Sucalesca señaló: “Es un reconocimiento de algo que es constitutivo de cada uno de los argentinos. Simplemente lo que hicimos hoy fue saldar una deuda de mucho tiempo. Es la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina. Estamos muy felices”.

YPF Adorni karina Milei 1

Comitiva

También participaron de la actividad Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Legislatura a cargo del Ejecutivo; los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi; Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing; Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos; y Matías Farina, vicepresidente ejecutivo Upstream.

“Con este hito, YPF continúa consolidando su rol como empresa líder en el desarrollo energético, contribuyendo al posicionamiento internacional de la Argentina y al fortalecimiento de su marca en el mundo”, se indicó desde la petrolera.