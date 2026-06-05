El mensaje de un funcionario del Gabinete de Milei por la muerte del Indio Solari

La publicación llegó a las pocas horas de conocerse el fallecimiento del músico.

El secretario de Cultura publicó un mensaje de despedida para el Indio Solari.

Tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari, comenzaron a aparecer cientos de mensajes de amigos, músicos, referentes artísticos y fanáticos. Uno de ellos fue de un funcionario del Gabinete del Presidente Javier Milei.

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir, tras una batalla de diez años contra el Parkinson.

Fue el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien se expresó este viernes por la mañana en sus redes sociales.

“Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió el funcionario libertario tras conocerse la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

cifelli indio solari

Con la muerte de Solari se apaga una de las voces más influyentes, enigmáticas y trascendentes de la historia del rock argentino. Dueño de una poética única, capaz de convertir canciones en manifiestos generacionales y recitales en auténticos rituales populares, dejó una huella imposible de borrar en la cultura nacional.

Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un fenómeno artístico que desbordó los límites de la música para transformarse en identidad, pertenencia y refugio emocional para sus seguidores.

Las críticas del Indio Solari al Gobierno

La publicación del secretario de Cultura llamó la atención, ya que contrasta con la relación de confrontación que el músico mantuvo con LLA y el Gobierno de Javier Milei durante los últimos dos años de su vida.

En mayo de 2024, el músico había dicho en una entrevista “hay un loco de Presidente”, en relación a Javier Milei, y que nunca imaginó que “un tipo con una motosierra” pudiera ganar una elección.

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Esto provocó la respuesta inmediata de Manuel Adorni, quien le pidió al cantante que se “llame a silencio”. “Promover que un gobierno caiga me parece una barbaridad”, afirmó.

Solari repudió duramente el ajuste, señalando de forma directa el "abandono de la educación pública" y el perjuicio estructural hacia las universidades y los docentes.

El Indio fue contundente al definir a las fuerzas de la derecha contemporáneas: "no tienen doctrina, son como piratas y bucaneros".

La postura política del Indio Solari

El “Indio” se definía como un "hippie viejo" de izquierda que combinaba los principios de "amor, paz y contracultura" con banderas de corte socialista.

Si bien descreía de la "rosca" tradicional y de la militancia partidaria dogmática, utilizaba las entrevistas radiales y de streaming para expresar su rechazo al neoliberalismo, defender la justicia social y analizar la realidad argentina.

Indio Solari y CFK

Durante los años del kirchnerismo, Solari mantuvo una postura cercana a ambos gobiernos peronistas y hasta llegó a mantener una amistad con Máximo Kirchner.

El Indio apoyó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y aseguraba que bajo sus mandatos la clase media fue rescatada "de la zanja" y que los sectores populares vivieron notablemente mejor.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sostenía que el rock deben funcionar siempre como difusores de ideas transformadoras frente al conformismo reinante y alentaba a las nuevas generaciones a fortalecer la democracia a través de expresiones culturales genuinas, evitando ser absorbidos por el egoísmo o por discursos de odio.