El Senado aprobó el pliego de la jueza María Michelli, que Milei había querido retirar

La polémica por la candidatura de María Verónica Michelli expuso diferencias dentro de La Libertad Avanza. Se aprobó con 44 votos a favor.

La polémica por un pliego judicial volvió a poner al Senado en el centro de una disputa interna dentro del oficialismo.

El Senado de la Nación vive una jornada legislativa que, en principio, parecía enfocada en la aprobación de proyectos vinculados a la propiedad privada y a un acuerdo financiero con acreedores externos.

Sin embargo, en las horas previas a la sesión, la atención política quedó concentrada en otro frente: las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza a raíz de la polémica generada por un pliego judicial impulsado por el Gobierno y posteriormente retirado.

La controversia dejó expuestas distintas posiciones dentro del oficialismo y abrió interrogantes sobre el respaldo político que podría encontrar el presidente Javier Milei en la Cámara alta ante eventuales cuestionamientos de la oposición.

La sesión se retomó después de un cuarto intermedio. Hubo cruces entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Cerca de las 16 horas,con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el pliego de la jueza María Michelli, que el Presidente Javier Milei había querido retirar.

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El caso Michelli y las críticas por el manejo del pliego

La polémica se originó a partir del tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, una candidata seleccionada por el Poder Ejecutivo dentro de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura.

La postulante había superado la audiencia pública correspondiente y reunido las firmas necesarias para avanzar dentro de la comisión de Acuerdos del Senado.

Sin embargo, la decisión posterior de retirar el expediente generó malestar y abrió una discusión sobre la forma en que se administró el proceso. Dentro del oficialismo aparecieron interpretaciones diversas respecto de la conveniencia política de la medida.

Mientras algunos dirigentes defendieron la decisión del Ejecutivo, otros expresaron reparos sobre la manera en que se desarrolló el procedimiento parlamentario.

Los proyectos que buscará aprobar el Senado

Más allá de la disputa política, la Cámara alta tiene previsto avanzar sobre iniciativas consideradas relevantes para el Gobierno.

Uno de los temas centrales será el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una propuesta que recibió modificaciones durante su recorrido parlamentario.

senado (2) El Senado debatirá proyectos vinculados a la propiedad privada y acuerdos financieros en una sesión marcada por la tensión política.

El texto original sufrió cambios impulsados por distintos sectores políticos. Entre otros puntos, se introdujeron ajustes relacionados con expropiaciones, tierras rurales y normas vinculadas al manejo del fuego.