Formaciones musicales de la Fundación BPN ofrecerán un concierto en los Jardines del Messidor de Villa La Angostura

Una propuesta única para disfrutar el verano tendrá lugar el miércoles en la localidad lacustre, con la interpretación de un variado repertorio del Cuarteto de cuerdas y el Quinteto de metales.

El miércoles 7 de enero, a las 19, el cuarteto de cuerdas y el Quinteto de metales -formaciones musicales de la Fundación FBN - brindarán un concierto en los jardines de la Residencia El Messidor, ubicada en Villa La Angostura. La presentación es organizada por el ministerio de Turismo de la provincia y NeuquenTur.

Se trata de una propuesta musical al aire libre para disfrutar el verano en un entorno único. La actividad es abierta a todo público, y se solicita llevar reposeras y lonas para disfrutar de la presentación con mayor comodidad.

El Cuarteto de cuerdas, integrado por María Sol Nardozza, Julieta Bolonci, Clara Nardozza y Oswaldo Corro interpretará el siguiente repertorio: Ain’t Misbehabin, Amazing Grace, Beale street blues, Cartoon S, Just a closer work, La vie en rose, Puttin on Ritz, Bohemian Rapsody, Killertango, Libertango, La Cumparsita. El concierto durará aproximadamente 40 minutos.

Por su parte, el Quinteto de metales, integrado por Jair Rodríguez, Luciana Hernández, Gustavo Berri, Gastón Basegio y Natalia González tiene previsto interpretar Allá rústica, Serenata nocturna, Kreisler, Palladio, Por una cabeza, Concierto para trompa Nº4 de Mozart, Concertó for strings in D mejor de Vivaldi, Viva la vida.

Vecinos de Villa La Angostura podrán conectarse a la red de gas

Desde el próximo 5 de enero, las familias de Villa La Angostura podrán comenzar a conectarse a la red de gas natural. Así lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa este lunes, durante una visita a la localidad cordillerana donde realizó anuncios de obras.

“Se trata de una gestión política sostenida del gobierno neuquino ante los organismos nacionales que logró avanzar sobre una deuda estructural, que condice con el atraso que recibió en todo el territorio”, se indicó oficialmente. Asimismo, se subrayó, “el mandatario adelantó el círculo virtuoso que significará a largo plazo, traer el gas de Vaca Muerta a la cordillera”.

Durante su visita, el gobernador puso en contexto el alcance de la medida y la vinculó a una estrategia más amplia de ordenamiento del Estado y corrección de desigualdades territoriales. “Arrancamos con un pueblo sin gas, porque no se podían conseguir habilitaciones, sin cloacas en todos los lugares, sin electricidad, sin estar interconectados a la red”, señaló.

Villa La Angostura genérica apta portada

“Por eso, a través del BPN, financiamos a CAMUZZI para que puedan activar el gasoducto cordillerano y el 5 de enero ya se comienzan a generar las habilitaciones para conectarse al gas”, detalló. “Hace por lo menos cinco años que no se conseguía una habilitación en la red. Ya es un cambio”, insistió el mandatario

Tras repasar la medida de reducir la deuda pública durante sus dos primeros años de gobierno, el gobernador recordó que decidió avanzar sobre las asimetrías históricas que dejaban fuera del reparto a varias regiones. “La presencia del Estado es importante y nosotros diseñamos una forma de vida y esa forma de vida tiene que llegar a todos los lugares”, remarcó.

“Todo lo que se producía en Vaca Muerta no lo veíamos presente en ningún punto de la provincia”, recordó y justificó la decisión de priorizar obras como rutas, escuelas y el acceso a los servicios básicos.