Por qué no habrá clases en la provincia de Neuquén este viernes

Los estudiantes neuquinos tendrán fin de semana largo, tanto en escuelas públicas como las de gestión privada.

Este viernes 17 de abril no habrá clases en niveles medios y terciarios en Neuquén.

Este viernes no habrá clases para los estudiantes neuquinos de las escuelas medias, técnicas y terciarias con alcance tanto a las públicas como a las de gestión privada.

Desde el Consejo Provincial de Educación ( CPE ) informaron que con motivo de la conmemoración del Día del Profesor Neuquino, este viernes 17 de abril habrá suspensión de actividades en el nivel medio y terciario de toda la provincia.

Así lo establece el Calendario Escolar Único Regionalizado. La fecha se estableció en referencia a la creación del CPEM 1, ubicado en Centenario. La inauguración fue en 1960 pero se formalizó como día de asueto el 2 de diciembre de 1990, a través del Decreto 5164/1990, cuando la Legislatura neuquina sancionó la ley de referencia, número 1876.

Día del Profesor Neuquino

Tras la sanción del decreto 487, con fecha 13 de abril de 1960 se crearon, conforme con las previsiones presupuestarias de la Ley 125, los primeros establecimientos educativos de nivel medio del Neuquén en su etapa provincial: la Escuela Provincial de Comercio Nº 1 de Centenario, Escuela Provincial de Comercio Nº 2 de Neuquén, Escuela Provincial de Comercio Nº 3 de Zapala, Escuela Provincial de Bellas Artes del Neuquén y la Escuela Provincial Profesional de Mujeres Nº 1 de Cutral Co.

Esta creación de las instituciones educativas contribuyeron a la educación de la provincia dado que, de esta manera, más neuquinos podrían seguir cursando los estudios secundarios sin tener que desplazar a grandes distancias de su lugar de origen.

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En 1961 se sanciona la Ley 242, que establece la creación del Consejo Provincial de Educación. Por Decreto provincial Nº 572/62 se creó el Consejo encargado de organizar y administrar la enseñanza en todos los niveles, usando las facultades de autarquía que le confiere la Ley Provincial mencionada. Además, esa ley también prevé la fundación de la primera escuela primaria provincial, la actual Escuela Nº 201, ubicada en Neuquén Capital.

Algunos de los emblemáticos profesores que acompañaron aquellas épocas del secundario en la vieja Escuela San Martín, ubicada en calle Santiago del Estero, fueron Olimpia Parola de Krause (Organizadora de la Escuela Media Nacional), Benedicto Ocampos (profesor de Historia), Julia Angelita Rodríguez de Pessino (profesora de Música), Carolina Miggistch de Lugones (profesora de matemática), Aurelio García (profesor en Ciencias Exactas).