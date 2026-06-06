Detuvieron a un conductor con una altísima graduación de alcohol en sangre

Se había quedado dormido con el motor en marcha en el barrio Don Bosco III. El vehículo quedó secuestrado.

Se le secuestró el auto a un conductor que dio alcoholemia positiva.

Un hombre en total estado de ebriedad fue demorado en la mañana de este sábado tras un procedimiento en el que se corroboró que manejaba con altísima graduación de alcohol en sangre .

El procedimiento, que derivó en una alcoholemia positiva, fue realizado por efectivos de la Comisaría 41° de Don Bosco III alrededor de las 9 de la mañana en la intersección de la calle Ignacio Rivas y la avenida Houssay, del bajo neuquino.

Personal policial acudió al lugar tras recibir información sobre un vehículo detenido sobre la calzada, en sentido norte-sur. Al arribar, los efectivos observaron un Peugeot 208 gris estacionado con el motor en marcha y a su conductor dormido en el interior.

El hombre no reaccionó inicialmente a los llamados de atención del personal y, al recuperar la conciencia, intentó poner el vehículo en movimiento para retirarse del lugar, aunque no logró hacerlo.

alcoholemia positiva Google Maps

Durante la identificación, los uniformados constataron que el conductor, con alcoholemia positiva, no contaba con licencia de conducir habilitante ni con la documentación obligatoria para circular.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro del automóvil y la demora preventiva del conductor, mientras se aguardaba la llegada de personal de la Dirección Tránsito Policial.

Cuánto midió el test de alcoholemia

Minutos más tarde se realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, que arrojó como resultado 2,040 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos por la legislación vigente.

Como consecuencia, se procedió a la retención del conductor por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y a la retención preventiva del vehículo. Tanto el rodado como el infractor quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se labraron las actuaciones contravencionales correspondiente.

Manejaba borracho una camioneta y chocó varios autos

La madrugada de este último viernes dejó una serie de episodios de extrema imprudencia al volante. Choques de autos, fugas, persecuciones policiales y conductores con altos niveles de alcohol en sangre marcaron una jornada que volvió a poner el foco sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en el barrio porteño de Palermo, donde el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó varios impactos consecutivos antes de ser interceptado por la Policía.

En otro hecho, un automovilista que manejaba un Porsche chocó frente al Aeroparque Jorge Newbery, escapó del lugar y fue detenido minutos después con una graduación alcohólica extremadamente elevada.

amarok palermo Los autos involucrados sufrieron importantes daños materiales tras los impactos registrados durante la madrugada.

El primero de los episodios comenzó cerca de las 4:50 de la madrugada en Palermo Hollywood. De acuerdo con la reconstrucción policial, una Volkswagen Amarok embistió a una Ford EcoSport en la intersección de Humboldt y Costa Rica. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin detenerse para asistir a los ocupantes del vehículo afectado.