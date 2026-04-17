Murió un turista brasileño en un cerro de Villa La Angostura

Se trata de un adulto quien estaba realizando un ascenso junto a su esposa en el cerro Centinela, en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Momentos de tensión e incertidumbre se vivió en Villa La Angostura cuando un hombre que se encontraba junto a su esposa y otras personas realizando un ascenso en el cerro Centinela se descompensó y falleció.

Todo ocurrió el miércoles pasado por la tarde, cuando este hombre de nacionalidad brasileña que estaba paseando en la ciudad cordillerana sintió un dolor en el pecho y quedó tendido en el suelo.

Los turistas estaban realizando una caminata en el Cerro Centinela , ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi , en cercanías de Villa La Angostura , y ante esta descompensación dieron aviso a la Policía por lo que luego fueron distintos equipos de emergencia de la región los que los asistieron.

Villa La Angostura genérica apta portada

Según confirmó el diario local San Martin a diario, el alerta fue recibido alrededor de las 16.20 por el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso de otra pareja de turistas que se encontraba en el lugar.

Se supo que el hombre comenzó a sentirse mal durante la excursión y que una vez dado el aviso a la policía de inmediato se activaron los protocolos de emergencia en zonas agrestes, coordinando la intervención de distintos organismos locales.

El equipo de rescate llegó al sitio unos minutos después del llamado de emergencia y cuando los médicos se encontraron con el paciente este ya estaba siendo atendido por una paramédica que ya realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el turista.

Rescate

Fueron los profesionales del operativo de rescate los que luego continuaron con los primeros auxilios siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones en áreas de difícil acceso.

Minutos más tarde, al arribar el médico al lugar, se constató que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó el fallecimiento en el sitio.

Policía local y personal de distintos organismos municipales y provinciales llevaron luego el operativo de rescate para sacar de la zona del cerro al turista fallecido y atender además al resto de los visitantes que estaban conmocionados por la situación.

Fueron varias horas las que necesitaron para completar las tareas correspondientes. Finalmente, alrededor de las 21, se procedió al traslado del cuerpo hacia la morgue del Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo”, de San Martín de los Andes.

En el operativo participaron personal de la Comisaría 28, el equipo del hospital local, Parques Nacionales y el grupo BRZA, especializado en rescate en zonas agrestes.

Hospital Ramón Carrillo San Martín de los Andes -VALIDA 1200-

Piden prevención al salir a la montaña

Días atrás desde el Parque Nacional Lanín recordaron la importancia de planificar adecuadamente las salidas a la montaña y respetar las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes en los senderos.

Entre las principales medidas indicaron que es obligatorio realizar el Registro de trekking al menos 48 horas antes de iniciar una caminata dentro del parque. El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial del organismo.

También recomiendan elegir recorridos acordes a la experiencia y al estado físico de cada persona, no salir solo a la montaña y avisar siempre a un familiar o conocido cuál será el recorrido y el horario estimado de regreso.

Otro punto clave es consultar el pronóstico meteorológico antes de iniciar la actividad y suspender la salida si existen alertas climáticas. Desde el parque remarcaron que el clima en la Patagonia puede cambiar rápidamente incluso durante el verano, por lo que es fundamental llevar abrigo extra ante cualquier eventualidad.

Además recordaron que está prohibido hacer fuego durante los recorridos, salvo en sitios especialmente habilitados, y que todos los visitantes deben regresar con los residuos que generen para preservar el ambiente natural del área protegida.