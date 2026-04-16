De qué trata la primera novela que publicará Oriana Sabatini

Oriana Sabatini terminó de escribir su primera novela, que lleva por título "Podría quedarme acá" y estará disponible para todo el público a partir del 1° de mayo. La artista compartió el detrás de escena de este proceso creativo, mostrando en detalle las imágenes y emociones que la acompañaron durante los dos años de trabajo.

“Podría quedarme acá. La primera foto es la tapa de la novela que arranqué a escribir hace dos años y que van a poder comprar a partir del 1° de mayo. El diseño fueron horas de estar atornilladas a la silla una noche. No, la portada no es un dibujo. Es una foto que hizo @lolilaboureau y mi amiga de toda la vida @eugeterracini como modelo en un lugar que otro día les cuento", explicó Oriana en la publicación con la que sorprendió a sus seguidores.

La autora posó junto a la persona que la inspiró a escribir: “La segunda foto somos yo y la loca más linda del mundo que me hizo creer que era posible escribir una novela en primer lugar. Ese día terminamos la clínica de obra y entregué el último manuscrito a la editorial. Lloré mucho porque sabía que iba a extrañar a los personajes”. La tercera la define como “mi TOC” y refiere a los dibujos con el vestuario de sus personajes.

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El proceso de escritura estuvo cargado de emociones: “La cuarta estoy llorando por algo, ahora no me acuerdo qué, pero normal. Todo el proceso de escritura me tuvo pasando constantemente de la risa a la emoción”. Sobre el cierre, compartió: “La sexta es del día que me despedí de esta historia. Les decía que lloré mucho. Mucho mucho”. Y sumó: “La séptima es la contratapa y una sinopsis escrita por Carla Quevedo”.

La sinopsis

En la sinopsis, escrita por Oriana Sabatini, se lee: “Ariana es joven, lindísima y está donde tiene que estar. Desde chica aprendió que el talento es un proyecto y la belleza, una obligación. Cuando una vida privilegiada se disciplina para que no haya ni una sola nota fuera de registro, el éxito, obediente, llega. O, mejor dicho, está por llegar. Solo falta que firme el contrato que le ofrece la discográfica más importante de Estados Unidos. Pero, en vez de hacerlo, bloquea a todos sus contactos y escapa a Buenos Aires, su ciudad natal. Perturbada por el control obsesivo de su propio cuerpo, por ser la que imaginaron y por un dolor que insiste, está dispuesta a probar todo con tal de evadirse. Fiestas, pastillas, sexo casual, incluso un ‘trabajo de verdad’. En una funeraria. Cambia los flashes por la constancia de tubos fluorescentes, las alfombras rojas por mesas donde aprende a limpiar, preparar, maquillar y vestir cadáveres. Restaurar lo que fue deshecho en esa violencia para una última puesta en escena. Entonces, ocurre lo imposible: Teo, su primer amor, muerto trece años atrás, vuelve".

Oriana cerró su anuncio con una invitación a la preventa y una mención especial a la música que la acompañó durante la escritura: “Link en mi bio para la preventa (si la haces hay regalito exclusivo). Pd: la canción que suena fue mi gran aliada para escribir y cada vez que la escucho pienso en una de mis escenas favoritas de la novela”. La pieza musical en cuestión es "Anything at all" de julip.

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Las reacciones ante el anuncio no tardaron en llegar y reflejaron el entusiasmo y el orgullo de su círculo más cercano. Paulo Dybala, su marido, fue contundente: “Lo recomiendo”. Su hermana Tiziana Sabatini celebró cada aspecto del proyecto: “Amo trabajar con vos, amo esta tapa, amo todo” y sumó, demostrando ansiedad por la lectura, “Lo quiero leer ayer”. Por su parte, Carla Quevedo, amiga de Oriana y autora de la sinopsis de la novela, expresó un mensaje cargado de emoción: “Te amo para siempre Orita. No veo la hora de que el mundo lea la novela espectacular que escribiste y que yo ya leí pri. Vale cada lágrima”.