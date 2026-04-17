ADUNC renovó autoridades: quién es el nuevo secretario general y cuales son sus objetivos para la docencia universitaria

Asumieron en medio de una reclamo nacional por mayor financiamiento para las universidades públicas y un reclamo de actualización salarial para los docentes.

Con el respaldo de una amplia mayoría de docentes, el ingeniero químico Francisco Garrido asumió esta semana como nuevo secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue ( ADUNC ). El reclamo al Gobierno nacional para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario será su principal objetivo.

Su llegada a la conducción del gremio se formalizó el jueves, tras un proceso electoral que concluyó con casi el 74% de los votos a favor de la lista oficialista, y en un contexto marcado por el conflicto salarial y el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas .

Garrido, de 41 años, cuenta con una extensa trayectoria dentro de la universidad y del propio sindicato. Es docente con dedicación exclusiva en la Facultad de Ingeniería, donde ejerce desde hace dos décadas, y hasta ahora se desempeñaba como secretario del asentamiento Neuquén de ADUNC. Su elección representa una continuidad del espacio que conducía el gremio .

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“Somos una expresión de continuidad de la conducción anterior, donde estaba Silvia. Asumimos este desafío con una fuerte legitimidad, porque ganamos con casi el 74% de los votos válidos y en todas las sedes de la universidad”, explicó a LM Neuquén.

Las elecciones se llevaron a cabo el 26 y 27 de marzo, aunque el escrutinio definitivo se demoró algunos días debido a la distribución regional de la Universidad Nacional del Comahue, que abarca sedes en distintas localidades como Neuquén, Cipolletti, Bariloche, Viedma y San Antonio Oeste. Finalmente, el acta se firmó el pasado lunes 13 de abril, y la nueva conducción asumió formalmente este jueves.

La lista encabezada por Garrido, denominada Frente para la Lucha Gremial, se impuso con claridad frente a la nómina opositora Multicolor, que obtuvo el 26% de los votos y llevaba como candidata a Gabriela Suppicich. “Logramos ganar en todas las sedes del Comahue, lo que también marca un respaldo territorial muy importante”, remarcó el flamante secretario general.

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ADUNC cuenta con una comisión directiva central y, a su vez, con conducciones en cada uno de los asentamientos universitarios. En este esquema, Garrido pasa a ser la máxima autoridad gremial a nivel de toda la universidad, con el desafío de articular las demandas de docentes de distintas unidades académicas y realidades regionales.

Ejes de gestión

Entre los principales ejes de su gestión, el dirigente sindical puso el foco en la situación nacional que atraviesa el sistema universitario. En ese sentido, aseguró que el objetivo central será exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplia mayoría y respaldada por fallos judiciales.

Según explicó, el cumplimiento de esa normativa permitiría dar respuesta a uno de los problemas más urgentes que enfrenta el sector: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y el desfinanciamiento de las universidades públicas. “Con esa ley se podría empezar a solucionar el problema acuciante de las universidades nacionales, en particular la recomposición de nuestros salarios”, afirmó.

En paralelo, Garrido planteó que a nivel local el sindicato buscará fortalecer la defensa del convenio colectivo de trabajo y avanzar en reclamos específicos vinculados a las condiciones laborales de los docentes. Entre ellos, mencionó la necesidad de garantizar concursos regulares, mejorar las condiciones de trabajo cotidianas y facilitar el acceso a licencias.

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“Hay muchos reclamos en las distintas unidades académicas: que se realicen concursos, que se viabilicen licencias, que se mejore la carrera docente. Son demandas concretas que vamos a seguir acompañando”, indicó.

No obstante, insistió en que la situación macroeconómica y las políticas nacionales tienen un impacto determinante en la vida universitaria. “El problema central que nos atraviesa es lo macro, que golpea fuertísimo nuestra situación salarial y el financiamiento de la universidad”, advirtió.

En ese marco, el nuevo secretario general confirmó que ADUNC continuará con el plan de lucha impulsado a nivel nacional por la CONADU Histórica. Esta semana, los docentes llevaron adelante un paro de cinco días, y ya está prevista una nueva medida de fuerza para la semana del 27 de abril.

Además, adelantó que el gremio promoverá una gran movilización federal a comienzos de mayo, con el objetivo de visibilizar el conflicto y presionar al Gobierno nacional para que cumpla con la ley de financiamiento. “Queremos impulsar una marcha federal masiva para principios de mayo. Las movilizaciones que ya hubo fueron muy importantes y creemos que hay que profundizarlas”, sostuvo.

Garrido también hizo una lectura política del contexto actual y advirtió sobre un cambio en las dinámicas sociales que, según consideró, dificultan la organización colectiva. “La mirada individual ha avanzado y este gobierno la fomenta plenamente. Frente a eso, las salidas son colectivas, pero es un desafío difícil”, reflexionó.

En ese sentido, destacó el rol del sindicato como espacio de construcción colectiva y defensa de la educación pública. “Es un desafío constante que implica mucho esfuerzo de muchos compañeros en lo cotidiano, tanto para defender nuestras condiciones laborales como para sostener la universidad pública en general”, afirmó.

Finalmente, el nuevo titular de ADUNC subrayó la importancia de sostener la unidad del sector docente frente a un escenario complejo. “Estamos en un momento donde resistir y avanzar requiere de mucha organización. El respaldo que tuvimos en las elecciones nos da fuerza para encarar esta etapa”, concluyó.