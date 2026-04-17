Por amenazas, una escuela de la provincia de Neuquén decidió suspender las clases para este lunes

Se trata de un colegio secundario de la vecina ciudad de Plottier. Lo informó este viernes por la noche a través de un comunicado.

Continúa la preocupación en la comunidad en general y el sistema educativo de la provincia en particular por una serie de amenazas de tiroteo en escuelas neuquinas. Esta vez fue el CPEM 8 de la ciudad de Plottier el que se vio afectado y, como consecuencia, se anunció una resolución de cara a las actividades escolares de la próxima semana.

Desde el CPEM 8 anunciaron que se suspenden las clases para el próximo lunes 20 de abril y destacaron que es un comunicado que se elaboró junto el equipo de gobierno y conducción escolar.

“A partir de los episodios de amenazas que están circulando en nuestra escuela, el día lunes 20/04 se suspenden las actividades con estudiantes ya que los equipos docentes estaremos planificando el trabajo pedagógico para abordar institucionalmente esta situación”, señalaron desde esa institución.

E indicaron: “Entendemos que se trata de un problema social y requiere de una respuesta del conjunto de la comunidad educativa”. También solicitaron a las familias poder dialogar y reflexionar sobre lo que sus hijos e hijas ven en las redes sociales para acompañarlos/las dado que, entienden que la presencia adulta es una herramienta fundamental de cuidado.

Además, les informaron a las familias que desde el colegio pusieron en conocimiento de esta situación tanto a la supervisora Institucional, al CPE, al EAOPIE como a la Red Intersectorial de Plottier. Agregaron que también se radicó la denuncia policial correspondiente en la ciudad.

Convocaron a las familias a una reunión el lunes 20 a las 17 en el CPEM.

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Acciones desde el CPE

En apenas una semana se registraron al menos cuatro episodios que, aunque no se concretaron, obligaron a activar protocolos, reforzar el acompañamiento institucional y abrir un debate sobre el impacto de las redes sociales y la violencia en entornos escolares.

Durante los últimos días, las advertencias se detectaron en distintas instituciones de la provincia, entre ellas la EPET 1 de Cutral Co y una escuela de Piedra del Águila, además de otros casos en establecimientos privados. Las situaciones fueron reportadas a las autoridades educativas y derivaron en intervenciones coordinadas con equipos directivos, supervisores y organismos de seguridad.

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Desde los equipos de apoyo interdisciplinario del Consejo Provincial de Educación (CPE), confirmaron que se trata de mensajes o advertencias que, en algunos casos, aparecen en espacios como baños escolares o circulan a través de redes sociales. Aunque no se identificaron hechos concretos de violencia, el carácter reiterado de estas amenazas motivó un abordaje inmediato.

Pilar Durán, directora de los equipos de apoyo interdisciplinario, explicó que cada situación es tratada con seriedad y responsabilidad. Según detalló, las intervenciones se realizan desde el primer momento en articulación con las instituciones educativas, las familias y otros organismos.

Tras cada episodio, el regreso a clases no se da de manera habitual. En cambio, se habilitan espacios de diálogo, reflexión y escucha destinados a estudiantes, con el objetivo de abordar lo ocurrido y prevenir nuevas situaciones. En paralelo, se trabaja con las familias, ya sea a través de convocatorias formales o encuentros autogestionados.

“Es fundamental construir una corresponsabilidad entre la escuela y la familia”, señaló la funcionaria, en diálogo con Cumbre. En ese sentido, remarcó que los estudiantes permanecen varias horas dentro de las instituciones, pero el resto de su tiempo transcurre fuera de ellas, lo que obliga a un trabajo conjunto entre todos los actores.