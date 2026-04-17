El triste posteo de Paula Chaves: la despedida a su perro de 15 años

Sumando sus últimos conflictos mediáticos, la modelo y conductora, Paula Chaves atraviesa un momento de preocupación tanto a nivel familiar como personal. La esposa de Pedro Alfonso compartió su angustia en redes sociales ante la delicada salud de su perro Moro , un bulldog francés de casi 16 años, cuyo estado es cada vez más frágil y requiere atención constante.

La preocupación de Chaves por su mascota se intensificó en las últimas semanas, luego de que el animal sufriera episodios de debilidad que requirieron atención veterinaria de urgencia. Si bien Moro ya había mostrado una leve mejoría, su avanzada edad para la raza genera una constante alerta en el hogar.

En medio de tensiones mediáticas, Paula Chaves ha volcado su atención a la salud de su querido perro Moro. La conductora compartió una emotiva imagen en redes sociales, abrazando al bulldog francés mientras recibía asistencia veterinaria. Con visible angustia, pidió a sus seguidores: “Piensen cosas lindas de él, por favor”. En otro posteo, el texto que acompañó fue: "Acá seguimos. Desfigurada de tanto llorar y pidiendole que parta sin sufrir".

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La situación de Moro no es un imprevisto reciente, pero su condición se ha tornado más delicada con el paso de las semanas. Días atrás, la pareja debió asistir al animal ante una repentina inmovilidad, aunque el cuadro se normalizó sorpresivamente. La longevidad de Moro, que supera ampliamente la esperanza de vida promedio de su raza, hace que cada control y cuidado se viva con especial intensidad.

El motivo escandaloso de la pelea de Ximena Capristo con Paula Chaves

Ximena Capristo no pudo contener las lágrimas al recordar el motivo por el cual decidió cortar de raíz la relación que tenía con la modelo Paula Chaves. Fue en diálogo con la conductora Yanina Latorre en el programa Sálvese Quién Pueda (SQP) donde detalló la situación que no había revelado anteriormente.

"Me hizo un comentario de mi hijo que no me gustó. A partir de ahí le hice la cruz. Ella puede decir que es mentira, pero sabe muy bien el comentario que hizo. Desde ahí, nunca más”, comenzó diciendo en su relato. Según su relato se trató de un "chiste de mal gusto” sobre su hijo Félix, cuando tenía algunos meses de vida. “Dijo algo como un chiste que no me gustó. Mi bebé tenía meses. Habló de una situación que no me gustó y le hice la cruz”, contó.

"Me dijo que era un chiste”, agregó Capristo, entrando en un estado de emoción absoluto que no pudo contener con el paso de los minutos. A su vez afirmó que existieron diferencias en lo laboral entre las parejas de ambas, Gustavo Conti, quien está con Capristo, y Pedro Alfonso. Ante esto Yanina dijo: “Ella, si te metés con uno de sus hijos, te mata. Es como yo”. Más tarde detectó que estaba emocionada: “Tenés los ojos llenos de lágrimas”.

“Aparte, sabiendo todo el dolor que tuve en el proceso previo a tener a Félix, que fue muy difícil. Lo busqué cuatro años”, confesó Ximena. Luego, sumó con emoción: “Yo no hice tratamientos, pero lo buscamos muchísimo. Mi meta era hasta los 40; si a los 40 no conseguía quedar embarazada, iba a hacer un tratamiento”. En su cierre, dejó una frase que despertó atención: “Es la primera vez que lo cuento. No careteemos tanto, mosquita muerta, no”.