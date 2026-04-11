La fuerte decisión de Paula Chaves con Zaira Nara que sorprendió a todos: "No sos más..."

El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse con una noticia que sorprendió incluso a los más atentos a la farándula. La relación entre Zaira Nara y Paula Chaves , que durante años supo mostrarse como una de las amistades más sólidas del ambiente, sumó un capítulo inesperado y definitivo. Según se reveló en LAM , el vínculo no solo está completamente roto, sino que además tuvo una consecuencia simbólica de alto impacto: el fin del madrinazgo de la hija de la conductora .

La bomba estalló luego de que la propia modelo lo confirmara públicamente durante un evento, donde no dejó margen para las especulaciones. Sin rodeos, blanqueó que ya no ocupa ese rol en la vida de la hija de Chaves , dando por terminado un lazo que trascendía lo mediático y se instalaba en el plano familiar. La revelación no tardó en replicarse en los medios y encender el debate sobre los motivos detrás de la ruptura.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito , los panelistas aportaron detalles que dejaron en claro la magnitud del quiebre. “Le acaban de retirar el madrinazgo”, aseguraron al aire con respecto a la hermana de Wanda, marcando un antes y un después en la historia entre ambas. Además, deslizaron una frase que sintetiza el clima actual. “No se rompen los papeles, se rompen las fotos” , afirmaron en alusión a la decisión de borrar cualquier rastro del vínculo.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención tiene que ver con el trasfondo del rol de madrina. Según trascendió, el bautismo nunca se habría concretado, lo que abre interrogantes sobre si se trataba de un nombramiento formal o meramente simbólico. Sin embargo, este detalle no impidió que el corte fuera total, evidenciando que la distancia entre ambas ya no tiene retorno.

Cómo es el vínculo actual entre Zaira Nara y Paula Chaves

Lejos de tratarse de una simple pelea pasajera, las versiones coinciden en que el distanciamiento es absoluto. Incluso, se habría formalizado mediante un mensaje directo que dejó en claro la decisión: “No sos más la madrina”. A partir de ese momento, el contacto se habría interrumpido por completo, consolidando una ruptura que ya venía gestándose desde hace tiempo.

Testigos aseguran que en los últimos eventos sociales ambas evitaron cruzarse y que, en caso de coincidir en un mismo lugar, optan por ignorarse por completo. El contraste con el pasado reciente, donde compartían viajes, proyectos y momentos familiares, no hace más que profundizar el impacto de una historia que pasó del afecto incondicional al silencio total.