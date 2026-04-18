Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano: "Estoy curándome"

La actriz no le cerró la puerta a la posibilidad de regresar al reality show, pero aclaró que su objetivo está puesto en la recuperación.

Andrea del Boca habló por primera vez tras su salida de Gran Hermano: Generación Dorada y llevó algo de claridad sobre su estado de salud luego del accidente que sufrió dentro de la casa. La actriz, que debió abandonar temporalmente el reality para recibir atención médica, enfrentó las cámaras mientras se dirigía a un control y dejó en claro cuál es hoy su prioridad. “ Tengo que ir al médico, justamente . Estoy curándome”, expresó en sus primeras declaraciones, al confirmar que continúa enfocada en recuperarse.

Consultada sobre la posibilidad de regresar al programa, la intérprete evitó definiciones tajantes, aunque marcó una postura clara. “Por ahora tengo ganas de curarme”, sostuvo, al ser preguntada por un eventual repechaje. Sin embargo, dejó una puerta entreabierta cuando agregó: “Todo puede ser” , alimentando las versiones sobre un posible retorno. De todos modos, insistió en que hoy el eje está puesto en su evolución física y no en una vuelta inmediata al juego.

También respondió a los rumores que circularon sobre supuestos acuerdos detrás de su salida y fue categórica. “No tengo ni idea de lo que me están hablando. Lo único que quiero es curarme. Y los dientes”, lanzó, en referencia a las lesiones que sufrió en la boca. Más adelante amplió detalles sobre las secuelas del accidente. “Tengo los dientes flojos todavía, así que imagínate”, explicó, dejando ver que la recuperación sigue en curso y requiere controles permanentes.

Horas después, tras una nueva consulta médica, volvió a hablar y dio más precisiones sobre su estado. “Estoy bien. Vengo del médico, del cardiólogo. Me estoy haciendo un holter”, contó, revelando que los estudios no solo apuntan a las lesiones visibles sino también a un seguimiento integral. Sobre el impacto del accidente, no ocultó lo que vivió. “Fue horrible, horrible”, afirmó, en una de las frases más fuertes de su testimonio.

"¿A qué casa vuelvo? A mi casa"

Incluso, en medio del mal momento, dejó lugar para el humor cuando le preguntaron si pensaba volver “a la casa”. “A mi casa”, respondió primero, y cuando le aclararon que hablaban de Gran Hermano, bromeó: “No me hagas reír, que se me parte la boca”. La frase, además de distender la entrevista, volvió a mostrar que no descarta en absoluto un retorno triunfal al reality show más importante del país.