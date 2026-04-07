Qué le pasó a Andrea del Boca: el accidente que la dejaría fuera de Gran Hermano

La actriz quedó otra vez en la mirada de todos tras una fuerte caída que podría impedirle continuar en el reality de Telefe.

Andrea del Boca otra vez es la gran protagonista de la noche de Gran Hermano . La actriz sufrió una fuerte caída y debió ser atendida por los médicos. Así lo informó este lunes en la gala de eliminación Santiago del Moro quien dio más detalles de cómo se encuentra su salud.

La participante volvió hace apenas dos semanas a la casa tras su repentina salida por problemas de salud y que puso en duda si realmente había salido por ello o por la renovación de su contrato.

Ahora, tras una fuerte pelea con Soledad Abraham y un encontronazo con Brian Sarmiento en una cena íntima, volvió a ser noticia, pero en esta oportunidad por una caída que sufrió en el living de la casa. El golpe podría haberle causado una lesión ósea o muscular.

Más tarde, al inicio de la gala de eliminación de Gran Hermano, Santiago del Moro reveló que la actriz fue traslada de urgencia a una clínica para practicarle estudios médicos a fin de determinar si puede continuar compitiendo debido al accidente que sufrió “mientras se dirigía al microondas”.

“Ha pasado algo: un accidente doméstico en la casa”, adelantó Santiago del Moro, que contó que, para él, a la actriz se le trabó la chancleta de goma en el piso, lo que provocó su caída. “Se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae de boca”, explicó el conductor.

“Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax. Esto acaba de pasar y está ahora en una clínica”, expresó Del Moro en medio de la gala de eliminación.

Por el momento, se desconoce qué pasará con la actriz y si continuará o no en el reality más visto del prime time de la televisión.