Fuerte cruce de Yanina Zilli con Andrea del Boca por Maradona: qué dijo la actriz

Las participantes de Gran Hermano tuvieron un cruce picante al hablar de Diego Armando Maradona durante la gala de este domingo. Qué sucedió.

Andrea Del Boca y Yanina Zilli se tensaron en la gala de domingo de Gran Hermano en un picante cruce que se generó frente a todos sus compañeros y mientras el conductor del ciclo Santiago Del Moro dialogaba con los participantes para dar las indicaciones pertinentes en el momento.

Todo ocurrió cuando en la casa de sobrevoló el nombre de Diego Armando Maradona durante una representación artística donde actuó Del Boca y el exfutbolista Brian Sarmiento, quien representaba a un futbolista millonario. mientras que ella ocupaba un rol dramático aclarando que era todo era "parte de una telenovela".

Ante ese intercambio, se generó polémica en torno a esta actuación debido a que se filtraron algunos diálogos sobre la presentación. Zilli, quien no estuvo en la misma, cruzó a Andrea por supuestos comentarios sobre los futbolistas y, también, sus relaciones personales: “ Dijo que él era un jugador de fútbol y los jugadores de fútbol compraban siempre con plata a las mujeres y a las novias”.

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Se pelearon a los gritos Andrea del Boca y Yanina Zilli en pleno vivo #GranHermano

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“¿Sabés a quién nombró? A Maradona. Por ejemplo, a Maradona, que está muerto”, dijo Yanina mientras que insistió: ¿Ahí lo nombraste a Maradona, que no está en este plano?”.

“Maradona era mi amigo. ¿Por qué yo no voy a nombrar a mi amigo?”, soltó Andrea confrontando y cruzando la versión de la compañera. Más allá de la aclaración, Zilli retrucó.

En su diálogo, Yanina dijo: “Que lo mire Dalma, a ver qué le pareció cuando lo nombró a Maradona”, mientras que Del Boca lanzó un fuerte comentario: “Si no estuviste, callate la boca”.

Andrea Del Boca- GH Portada

La tensión escaló con cada comentario, siendo que Yanina contestó: “Yo me callo si quiero. Sos novelera acá desde que llegaste. No te quiere nadie”. Mientras tanto, Andrea cerró: “Vos no me querrás, el público me quiere”.

"Hacé callar la boca a tu hija”, dijo Yanina mostrando la ruptura compleja que habrían tenido entre las partes.

Gran Hermano: escupitajos y fuerte sanción a los participantes

Este domingo la gala de Gran Hermano se vivió con una fuerte tensión en la casa. Tras el ataque de Jennifer “Pincoya” Torres a Tamara Paganini con rechazos y escupitajos, el dueño de la casa eligió darles una fuerte sanción. El conflicto no terminó ahí ya que la participante chilena fingió quemadura para acusar a la reciente jugadora.

El dueño de la casa calificó de “lamentable” y “penoso” el accionar de la chilena, y si bien señaló que la actitud de ambas fue polémica en el cruce, explicó que la trasandina “superó todo tipo de límite”.

“Ya formás parte de la placa de la semana que viene, no podés nominar ni participar de la prueba del liderazgo. Esa es mi decisión”, le comunicó Gran Hermano a Pincoya.

Sanción para todos

Además, GH hizo un párrafo aparte porque nuevamente no respetaron el protocolo de los gritos que provienen del exterior de la casa. “Por culpa de los desobedientes, la sanción es para todos. Me sorprenden que no sean capaces entre ustedes de formar acuerdos básicos para no ser afectados por la indisciplina, son adultos”, informó el dueño del juego.

“Les saco el 50% del presupuesto semanal y solo van a disponer de 2 minutos y medio para la compra”, comunicó Gran Hermano.